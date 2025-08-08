Homem é preso em Diadema por vender armas traficadas em brechó

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (7) por tráfico internacional e comércio ilegal de armas de fogo, em Diadema. Ele é acusado de trazer armas do Paraguai e revendê-las em um brechó no bar de sua propriedade, localizado na Estrada Água Santa, no bairro Pedreira.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após denúncia anônima recebida pelo 4º Distrito Policial de Diadema, informando que o proprietário do bar estaria ocultando armamentos ilegais no local. Os policiais foram até o endereço indicado e abordaram o suspeito.

Durante a abordagem, ele confessou que escondia armas de fogo de forma clandestina em um brechó vizinho ao bar. No interior do estabelecimento, os agentes encontraram uma pistola com 12 munições, guardada em uma gaveta. A arma estava registrada em seu nome, e o suspeito apresentou o certificado de registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).

LEIA TAMBÉM:

Trio é preso após sequestro e tentativa de latrocínio em Diadema



Em seguida, o suspeito conduziu os policiais ao brechó onde, com a autorização da proprietária – que, segundo a polícia, desconhecia o crime –, os agentes localizaram uma caixa de papelão contendo 20 armas de fogo: 11 revólveres e 9 pistolas, além de munições de diversos calibres, incluindo .22, .28, .38, .40, 9 mm e .45.

Em depoimento, o suspeito afirmou que comprava as armas no Paraguai, por valores entre R$ 3.000 e R$ 4.000, e as transportava escondidas em caixas de uísque para evitar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Federal. Segundo ele, as armas eram revendidas por até R$ 5.000 ou trocadas por motocicletas e outros bens.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à carceragem da Delegacia Seccional de Diadema, onde permanece à disposição da Justiça.