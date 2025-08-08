Trio é preso após sequestro e tentativa de latrocínio em Diadema

Três criminosos foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (8) após sequestrarem duas pessoas no bairro Piraporinha, em Diadema, e obrigarem as vítimas a fazerem saques bancários, sob ameaças com arma de fogo. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.



Segundo a Polícia Militar, o crime começou por volta das 3h da manhã, quando as vítimas – D.M.P.G., 44 anos, e T.E.C.C, 27 – foram abordadas enquanto comiam um churrasquinho na rua Bartira, após saírem do trabalho. Os dois foram rendidos por três criminosos armados, colocados à força dentro de um Honda Fit e levados por diversos bairros da região.



Durante o trajeto, os sequestradores tentaram realizar saques e transferências bancárias com os cartões das vítimas, mas não conseguiram concluir as operações. Em relatos à polícia, os dois afirmaram que a mulher do grupo, Patrícia Dias da Silva, demonstrou ser a mais agressiva, chegando a esfregar o cano de um revólver na boca de uma das vítimas enquanto fazia ameaças de morte.



Sem sucesso nas transações financeiras, o trio levou as vítimas até uma trilha em uma área de mata próxima à Avenida 31 de Março, entre Diadema e São Bernardo. No local, os criminosos ordenaram que os reféns pulassem em um córrego. O homem se jogou, enquanto a mulher foi empurrada por um dos autores.



Populares que passavam pela região ajudaram a resgatar as vítimas e acionaram a PM. A partir da placa do veículo registrada pelo sistema de radares da cidade, as equipes localizaram o Honda Fit na Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga por ruas da cidade.



Na altura da Avenida Almirante Sena Ramos, um dos criminosos saltou do carro em movimento e foi detido. A perseguição continuou até a Travessa Amazonas, no bairro Taboão, onde o carro colidiu contra dois veículos estacionados. Os outros dois criminosos tentaram fugir a pé, mas também foram presos.



Os presos foram identificados como Clayton Varela de Lima, 39 anos, Rafael Router, 28, e Patrícia Dias da Silva, 32. Patrícia afirmou à polícia estar grávida de três meses. A arma usada no crime não foi localizada.



De acordo com o cabo Benício e o soldado Victor, da 1ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano, responsáveis pela prisão, as vítimas estavam muito abaladas e chegaram a chorar durante o depoimento.



O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, tentativa de latrocínio e associação criminosa. O carro e o celular roubados foram devolvidos às vítimas. Os criminosos passaram por exame de corpo de delito no IML e seguem detidos à disposição da Justiça.