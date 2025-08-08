ONU alerta para 'catástrofe ainda maior' após decisão de Israel sobre Gaza

A Organização das Nações Unidas voltou a cobrar que Israel cumpra suas obrigações segundo o direito internacional
A ONU (Organização das Nações Unidas) expressou "grave alarme" com a decisão do governo de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. Em comunicado divulgado nesta sexta (8), pela porta-voz Stephanie Tremblay, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a medida representa "uma escalada perigosa" e pode aprofundar as "já catastróficas consequências do conflito para milhões de palestinos".
Guterres afirmou que a população palestina em Gaza "continua a enfrentar uma catástrofe humanitária de proporções horríveis" e advertiu que a nova escalada poderá provocar mais deslocamentos forçados, mortes e destruição em massa. O secretário-geral reiterou seu apelo "urgente" por um cessar-fogo permanente, além de acesso humanitário irrestrito em toda Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.
A ONU voltou a cobrar que Israel cumpra suas obrigações segundo o direito internacional. O comunicado recorda que, em parecer consultivo de 19 de julho, a Corte Internacional de Justiça determinou que Israel deve "cessar imediatamente todas as novas atividades de assentamento, evacuar todos os colonos do Território Palestino Ocupado e encerrar sua presença ilegal" na região, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.
Segundo o comunicado atribuído a Guterres, "não haverá solução sustentável para este conflito" sem o fim da ocupação e a criação de um Estado palestino viável. Ele enfatizou que "Gaza é e deve permanecer uma parte integrante de um Estado Palestino".
LEIA TAMBÉM
Von der Leyen pede que Israel reconsidere decisão de estender operação militar em Gaza
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.