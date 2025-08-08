Von der Leyen pede que Israel reconsidere decisão de estender operação militar em Gaza

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X (antigo Twitter) um apelo direto à reconsideração da decisão do governo israelense de estender sua operação militar em Gaza. Segundo ela, "a decisão do governo israelense de estender ainda mais sua operação militar em Gaza deve ser reconsiderada".

Von der Leyen destacou ainda a necessidade urgente da libertação de todos os reféns mantidos em condições desumanas. A presidente do braço executivo da União Europeia (UE) também enfatizou a importância da ajuda humanitária, pedindo "acesso imediato e irrestrito a Gaza para entregar o que é urgentemente necessário no terreno".

"Um cessar-fogo é necessário agora", concluiu Von der Leyen. Mais cedo, o chanceler alemão, Friedrich Merz, também pediu uma solução para a crise humanitária em Gaza, enquanto Egito e Catar tentam mediar uma negociação que envolve a troca de reféns pelo fim do conflito.

O plano

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para tomar a Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão, tomada na madrugada desta sexta-feira, 8 (pelo horário local), marca mais uma escalada da ofensiva de Israel contra o território palestino, lançada em resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.

