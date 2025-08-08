DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Palestina

EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance

A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico

08/08/2025 | 12:18
Compartilhar notícia
FOTO: Gage Skidmore/Flickr
FOTO: Gage Skidmore/Flickr Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reforçou nesta sexta-feira (8), que o país não tem "nenhum plano de reconhecer um Estado palestino". A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. "O Reino Unido tomará sua própria decisão sobre isso", acrescentou.

Para Vance, "não faz sentido reconhecer a Palestina já que não há um governo em funcionamento lá". Questionado sobre os objetivos dos EUA na região, o vice-presidente americano reiterou que Donald Trump tem duas metas para a Faixa de Gaza. "A primeira é que o Hamas nunca mais ataque civis israelenses, com a erradicação do Hamas, e a segunda é resolver o problema humanitário na região agora", explicou.

Segundo ele, os EUA estão em constantes negociações para "levar mais ajuda à Gaza e para deixar o Hamas em posição de não poder mais ameaçar civis". Vance acrescentou que também discutirá nesta sexta com Lammy sobre como os dois países podem tentar atingir esses objetivos em conjunto. "Os EUA e o Reino Unido podem, juntos, fazer muita coisa pela paz mundial. Temos essa convicção."

Eleições

Quando perguntado sobre ser o possível candidato republicano nas eleições de 2028, como sugerido por Trump recentemente, Vance disse que não está "nem focado nas eleições de meio de mandato em 2026, quem dirá nas de 2028". Em sua visão, se o atual governo americano fizer um bom trabalho, "essa questão se resolverá sozinha".

LEIA TAMBÉM

Alemanha suspende exportações militares a Israel para uso em Gaza


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.