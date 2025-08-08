DGABC
Cultura & Lazer

Jennifer Lopez é impedida de entrar em loja da Chanel na Turquia; saiba o motivo

08/08/2025 | 14:29
Durante uma passagem por Istambul, na Turquia, a cantora e atriz Jennifer Lopez passou por uma situação inesperada. De acordo com o Daily Mail, a artista foi impedida de entrar em uma loja da Chanel, localizada no shopping Istinye Park, na última segunda-feira, 4, após não ser reconhecida por um segurança do local.

Segundo a publicação britânica, o funcionário afirmou que a loja estava "lotada" e, por isso, negou o acesso da cantora. A resposta da artista, no entanto, foi tranquila: "Ok, sem problemas", teria dito ela, antes de seguir calmamente para outras butiques do centro comercial.

Sem perder o estilo nem o bom humor, Jennifer Lopez teria gasto milhares de dólares durante uma maratona de compras de três horas em lojas como Celine e Beymen, onde foi bem recebida e esbanjou simpatia.

Ainda segundo o Daily Mail, após perceberem a gafe, funcionários da Chanel tentaram contornar a situação e convidaram a artista para retornar à loja. O convite, porém, foi gentilmente recusado pela cantora.

Turnê internacional segue em ritmo intenso

A artista está atualmente em turnê com o espetáculo Up All Night Live 2025 e tem passado por diversas cidades ao redor do mundo. Antes de se apresentar em Istambul, Jennifer Lopez levou o show para Abu Dhabi, Sharm El Sheikh, Cazaquistão, Yerevan e Tashkent. A próxima apresentação será neste domingo, 10, em Almaty.


