Show de Billy Idol em São Paulo tem abertura da venda de ingressos

Billy Idol, lenda viva e ícone absoluto da história do rock, está pronto para incendiar o Brasil. O astro britânico traz ao país, ainda este ano, a tão aguardada turnê mundial It’s a Nice Day to… Tour Again!, prometendo uma noite cheia de energia, sucessos inesquecíveis e muita rebeldia.

No dia 8 de novembro, a Vibra São Paulo, uma das mais prestigiadas casas de espetáculos da América Latina, será palco de uma apresentação que tem todos os requisitos e predicados para entrar para a história.

Os ingressos custam a partir de R$150,00 e já estão à venda em livepass.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

A It’s a Nice Day to… Tour Again! começou no dia 30 de abril, na cidade de Phoenix (Estados Unidos), para promover o novo álbum de estúdio Dream Into It, lançado em abril passado pela Dark Horse Records. O disco inclui o single 77 (feat. Avril Lavigne) e alcançou o Top 10 das paradas de vendas de álbuns em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha.

Há 46 anos, Billy Idol é um dos rostos e vozes mais marcantes do rock’n’roll. Entre 1977 e 1981, Idol lançou três álbuns com a banda Generation X como vocalista. Em 1982, iniciou uma carreira solo transatlântica que integrou as linhas ousadas e simples do punk e a decadência do rock’n’roll. Em turnê constante pelo mundo nos últimos dez anos e sem sinais de desacelerar, Idol lançou o The Roadside EP (2021) e o The Cage EP (2022) pela Dark Horse Records, recebendo elogios de fãs e da crítica.

No ano passado, Idol celebrou os 40 anos de seu icônico álbum Rebel Yell com uma edição especial Deluxe Expanded Edition lançada pela Capitol/UMe. Ele também participou da cerimônia do Rock & Roll Hall of Fame, apresentando Ozzy Osbourne ao lado de Jack Black, Jelly Roll, Maynard James Keenan, vocalista do Tool, entre outros.

No dia 15 de agosto de 2025, Idol lançará novas prensagens em vinil de três discos clássicos: Charmed Life, Whiplash Smile e o EP Don’t Stop, todos pela Capitol/UMe.

De volta ao vinil, Charmed Life será prensado em dois LPs pela primeira vez, em vinil preto padrão e em edição limitada na cor lavanda. Whiplash Smile retorna ao vinil pela primeira vez em décadas, disponível em vinil preto padrão (um LP) ou em edição limitada na cor tangerina opaca. Por fim, Don’t Stop será lançado em vinil preto padrão (um LP) ou em edição limitada na cor amarela-limão.

SERVIÇO SÃO PAULO

Move Concerts apresenta Billy Idol

Data: 8 de novembro de 2025

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Classificação etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão judicial.

Setores e valores:

Pista: R$790 (inteira) / R$395 (meia-entrada)

Camarote 1: R$960 (inteira) / R$480 (meia-entrada)

Camarote 2: R$890 (inteira) / R$445 (meia-entrada)

Plateia Superior 1: R$520 (inteira) / R$260 (meia-entrada)

Plateia Superior 2: R$470 (inteira) / R$235 (meia-entrada)

Plateia Superior 3: R$400 (inteira) / R$200 (meia-entrada)

Visão Parcial: R$300 (inteira) / R$150 (meia-entrada)

Parcelamento em até 10x.

Ingresso online: https://www.livepass.com.br/artist/billy-idol/

Pontos de venda:

Bilheteria oficial (sem taxa de serviço): Estádio do Morumbi | Bilheteria – Av. Giovanni Gronchi, 1866 – São Paulo/SP

Funcionamento: terça a sábado – das 10h às 17h (não funciona aos domingos, feriados, vésperas de feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas).