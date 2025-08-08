Almoço de Dia dos Pais é servido no Bom Prato do Grande ABC nesta sexta-feira (8)

Refeição completa, com prato especial e sobremesa, fica disponível em todas as unidades da região, administradas pela ONG Ficar de Bem
Como uma homenagem ao Dia dos Pais, as unidades do Bom Prato no Grande ABC, administradas pela ONG Ficar de Bem, oferecem um cardápio especial nesta sexta-feira, 8 de agosto. O tradicional almoço a 1 real, neste dia, oferece pratos elaborados para a data, com direito também a guarnição, saladas e sobremesa.
Para a entrada, salada carioca e no prato principal, os frequentadores podem saborear lagarto ao molho madeira, acompanhado de arroz com cenoura, feijão e macarrão à calábria. A comemoração será finalizada com uma trufa tradicional como sobremesa.
“A ideia é tornar essa data um pouco mais acolhedora e saborosa também para todos. Sabemos o quanto esses períodos do ano têm um valor afetivo e, por isso, fazemos questão de oferecer uma refeição especial, que acolha com dignidade e carinho quem passa por aqui”, comenta Evenson Robles Dotto, presidente da instituição.
A refeição está disponível em todas as unidades da região, em Santo André I e II, São Bernardo I e II e Diadema.
