Almoço de Dia dos Pais é servido no Bom Prato do Grande ABC nesta sexta-feira (8)

Como uma homenagem ao Dia dos Pais, as unidades do Bom Prato no Grande ABC, administradas pela ONG Ficar de Bem, oferecem um cardápio especial nesta sexta-feira, 8 de agosto. O tradicional almoço a 1 real, neste dia, oferece pratos elaborados para a data, com direito também a guarnição, saladas e sobremesa.

Para a entrada, salada carioca e no prato principal, os frequentadores podem saborear lagarto ao molho madeira, acompanhado de arroz com cenoura, feijão e macarrão à calábria. A comemoração será finalizada com uma trufa tradicional como sobremesa.

“A ideia é tornar essa data um pouco mais acolhedora e saborosa também para todos. Sabemos o quanto esses períodos do ano têm um valor afetivo e, por isso, fazemos questão de oferecer uma refeição especial, que acolha com dignidade e carinho quem passa por aqui”, comenta Evenson Robles Dotto, presidente da instituição.

A refeição está disponível em todas as unidades da região, em Santo André I e II, São Bernardo I e II e Diadema.

