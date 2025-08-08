Jonas Brothers celebram 20 anos com álbum e megaturnê

O trio Jonas Brothers lançou, nesta sexta-feira (8), seu aguardado sétimo álbum de estúdio, Greetings From Your Hometown, já disponível nas plataformas digitais. Composto ao longo de quase sete anos, o projeto reúne músicas escritas em diferentes fases da vida de Nick, Joe e Kevin, e se apresenta como uma homenagem à cidade natal dos irmãos, New Jersey. A proposta do álbum é revisitar memórias, influências e marcos da carreira dos artistas, que completam duas décadas de trajetória.



Colaborações e bastidores

Greetings From Your Hometown traz participações especiais que ampliam a diversidade sonora do álbum. Dean Lewis se junta ao trio em Loved You Better, enquanto a banda Switchfoot participa da faixa-título. Marshmello também marca presença na já conhecida Slow Motion.



Além dos convidados, o disco conta com produção e composição de nomes como Ryan Tedder, Justin Tranter, Julian Bunetta, Mikky Ekko, Josette Maskin (MUNA), Alexander 23, entre outros. A seleção de faixas inclui os singles recentes “I Can’t Lose”, “No Time To Talk” e “Love Me To Heaven”.



Início da turnê será em casa

A nova turnê, batizada de JONAS20: Greetings From Your Hometown 2025, terá início neste domingo (10), com um show no MetLife Stadium, em New Jersey. Antes da apresentação, os irmãos participam de um evento especial no American Dream, com perguntas e respostas ao vivo e comentários faixa a faixa sobre o disco.



Além do show de estreia, outros quatro concertos da turnê terão transmissão ao vivo e gratuita pela Samsung TV Plus: Dallas, Houston, Orlando e Buffalo. Os fãs de 17 países, incluindo o Brasil, poderão assistir às performances pela plataforma.



Ações especiais e divulgação

Para promover o lançamento, os Jonas Brothers fizeram uma apresentação acústica surpresa a bordo da balsa NYC Ferry, navegando pelo East River. Ontem, marcaram presença no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, e nesta manhã, subiram ao palco do programa TODAY, no especial Citi Concert Series 2025.



A mobilização nas redes sociais também ganhou reforço. O TikTok lançou um hub exclusivo dedicado ao novo álbum e à turnê, com conteúdos criados por fãs e vídeos inéditos dos bastidores.

Faixas do álbum

- I Can’t Lose



- Tables



- Love Me To Heaven



- No Time To Talk



- Backwards



- Loved You Better (feat. Dean Lewis)



- Greetings From Your Hometown (feat. Switchfoot)



- When You Know



- Heat Of The Moment



- Bully



- Waste No Time



- Lucky



- Mirror To The Sky



- Slow Motion (feat. Marshmello)