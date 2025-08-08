DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Autoestima

Aluno pratica e oferece cuidado a idosos acolhidos no Jardim Mauá

Essa é a primeira turma do programa Qualifica Mauá que vivencia uma atividade prática com foco social fora da unidade

Do Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 09:24
Ação realizada nesta quinta-feira (7), pelas alunas de corte e penteado da Casa de Cursos de Mauá atendeu idosos da Casa de Acolhida Isabel Soler, Jardim Mauá. Foram feitos cortes, lavagens e penteados. Essa é a primeira turma do programa Qualifica Mauá que vivencia uma atividade prática com foco social fora da unidade. A ação será retomada hoje, sexta-feira (8). Trinta idosos serão beneficiados. O Qualifica Mauá é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, que oferece cursos gratuitos de formação profissional com foco na inserção no mercado de trabalho, no empreendedorismo e na valorização das potencialidades locais.

