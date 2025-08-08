DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Foco

Peixe vê clássico como tudo ou nada na Copa Paulista

Lanterna do grupo, Santo André precisa de vitória diante do São Caetano para seguir vivo

Ryan Leme
 Especial para o Diário
08/08/2025 | 08:49
FOTO: Reprodução/Facebook
FOTO: Reprodução/Facebook


 O Santo André encerra hoje a preparação para uma decisão na Copa Paulista. Neste sábado (9), o Ramalhão enfrenta o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em clássico regional que pode definir o futuro da equipe no Grupo 4. Para manter vivo o sonho da classificação, o time não pode sair de campo com um resultado negativo.

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Santo André é o lanterna da chave, com sete pontos – três a menos que o próprio São Caetano, 3º colocado, e o Oeste, 4º. Uma derrota pode significar a eliminação antecipada. Além do peso histórico do confronto, o técnico Renato Peixe vê o duelo como uma final.

“Estamos vindo de um resultado negativo (derrota por 3 a 1 para o São José), mas corrigimos os erros cometidos na partida. Para nós, é uma final, além de ser um clássico. Nada melhor do que conquistar os três pontos em um jogo deste tamanho para aumentar nossa confiança e seguirmos vivos para a última rodada”, afirmou.

Na partida final, o Santo André encara o Oeste, no Bruno José Daniel. Em caso de vitória amanhã, a equipe chegaria ao último compromisso dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata. 

No primeiro turno, o São Caetano venceu no Brunão por 2 a 0, resultado que provocou a saída do técnico José Oliveira. Renato Peixe assumiu o comando logo na sequência.

Ex-lateral-direito do Ramalhão, o treinador conhece bem o clássico do Grande ABC e até já balançou as redes contra o Azulão, na vitória por 3 a 1 pela Série A-2 do Paulistão de 2014.

“Como atleta, eu gostava desse tipo de jogo. Tenho respeito e carinho pelo São Caetano, já que também vesti aquela camisa e tenho amigos que trabalham no clube. Mas, para nós, é uma decisão. Pode ter certeza de que agora sou 100% Santo André, e vamos buscar os três pontos”, completou.

