Peixe vê clássico como tudo ou nada na Copa Paulista

O Santo André encerra hoje a preparação para uma decisão na Copa Paulista. Neste sábado (9), o Ramalhão enfrenta o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em clássico regional que pode definir o futuro da equipe no Grupo 4. Para manter vivo o sonho da classificação, o time não pode sair de campo com um resultado negativo.

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Santo André é o lanterna da chave, com sete pontos – três a menos que o próprio São Caetano, 3º colocado, e o Oeste, 4º. Uma derrota pode significar a eliminação antecipada. Além do peso histórico do confronto, o técnico Renato Peixe vê o duelo como uma final.

“Estamos vindo de um resultado negativo (derrota por 3 a 1 para o São José), mas corrigimos os erros cometidos na partida. Para nós, é uma final, além de ser um clássico. Nada melhor do que conquistar os três pontos em um jogo deste tamanho para aumentar nossa confiança e seguirmos vivos para a última rodada”, afirmou.

Na partida final, o Santo André encara o Oeste, no Bruno José Daniel. Em caso de vitória amanhã, a equipe chegaria ao último compromisso dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata.

No primeiro turno, o São Caetano venceu no Brunão por 2 a 0, resultado que provocou a saída do técnico José Oliveira. Renato Peixe assumiu o comando logo na sequência.

Ex-lateral-direito do Ramalhão, o treinador conhece bem o clássico do Grande ABC e até já balançou as redes contra o Azulão, na vitória por 3 a 1 pela Série A-2 do Paulistão de 2014.

“Como atleta, eu gostava desse tipo de jogo. Tenho respeito e carinho pelo São Caetano, já que também vesti aquela camisa e tenho amigos que trabalham no clube. Mas, para nós, é uma decisão. Pode ter certeza de que agora sou 100% Santo André, e vamos buscar os três pontos”, completou.

