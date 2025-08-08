Jeferson Leite afirma que ‘saiu de dentro da caixinha’

O vereador de Diadema Jeferson Leite (sem partido) se manifestou ontem, pela primeira vez, após ser expulso do PT, decisão tomada pelo diretório em 22 de julho. O desligamento do parlamentar das fileiras petistas ocorreu “diante do acúmulo de condutas incompatíveis com o projeto coletivo do partido, incluindo desvios graves em votações estratégicas da Câmara, postura de enfrentamento às decisões da bancada e desrespeito às deliberações do diretório”.

Jeferson usou a tribuna na volta do recesso e afirmou que agora tem a liberdade de dizer que “saiu da caixinha”. “Tenho minha opinião. Graças a Deus não penso mais dentro da caixinha. Quero dizer que agora tenho a liberdade para escolher aquilo que acredito. Isso não muda caráter. Assim como placa de igreja, religião e cor de pele não definem caráter, partido político também não”, pontuou.

O vereador destacou ainda que sabe de onde veio e ainda está, bem como para quem trabalha, ao fazer referência à população e defender sua postura como parlamentar. Uma das críticas dos ex-colegas de bancada é a proximidade excessiva de Jeferson Leite do prefeito Taka Yamauchi (MDB). Desde janeiro, o agora ex-petista participa ativamente de agendas junto com o emedebista.

“Tenho muito orgulho de continuar defendendo as pautas que sempre defendi. Mantenho a coerência, porque minha forma de atuação durante o governo do ex-prefeito José de Filippi (PT), sigo a mesma linha sob a gestão de Taka Yamauchi (MDB). Falo de coerência no sentido de dar voz à periferia e aos problemas de quem mora em becos e vielas da nossa cidade, que na maioria das vezes só são vistos quando chega o período eleitoral, com promessas vazias e palavras ao vento”, afirmou.

O vereador também fez críticas aos ex-colegas de bancada, que tratam de pautas nacionais nas sessões, em vez de priorizar temas municipais. Afirmou que essa prática serve de ‘cortina de fumaça’ para fazer a população esquecer da incapacidade dos que, quando tiveram oportunidade de resolver os problemas do município, se omitiram.

“Agora, se colocam como fiscais do povo, apontando os problemas da cidade, como tivessem surgido em seis ou sete meses de gestão do atual prefeito. Falo isso com muita tranquilidade, porque os problemas que destacam hoje, apontei no passado. Tenho a maior tranquilidade de vir aqui e falar das qualidades da gestão Filippi. Inclusive, um prefeito competente, que foi eleito quatro vezes”, afirmou.

Jeferson disse ainda que a população optou, nas últimas eleições, por outro tipo de gestão, e que estende a mão para o governo Taka porque nunca foi sua prioridade ideologia política, nem foi eleito com base em discursos que dividem a sociedade. “Entendo que a cidade precisa de uma resposta como um todo e é assim que vou continuar atuando nos próximos anos”, pontuou.

LEIA TAMBÉM:

Conversas entre PSB e Cidadania avançam com reunião na quarta-feira (13)