Conversas entre PSB e Cidadania avançam com reunião na quarta-feira (13)

Os partidos Cidadania e PSB têm uma nova rodada de conversas marcada para a próxima quarta-feira (13), dando sequência ao processo de articulação entre as legendas. O diálogo busca alinhar estratégias para fortalecer uma possível aliança. Segundo o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, já foram realizadas diversas reuniões entre as siglas, mas as tratativas ainda ocorrem em um ambiente “de muita cautela”.

“Os (diretórios dos) Estados estão se reunindo e as duas fundações já se reuniram. Então, estamos agindo com a devida cautela e tomando providências políticas. Já tive vários encontros com Carlos Siqueira (ex-presidente do PSB) e atualmente com o prefeito João Campos (hoje presidente nacional da sigla). Teremos uma nova rodada de conversas na próxima quarta-feira (13) em Brasília”, destacou Comte.

Ainda segundo o cidadanista, no caso específico de São Paulo, o presidente estadual do partido, deputado federal Alex Manente, já se reuniu com o deputado estadual Caio França, presidente do PSB no Estado, para alinhar estratégias políticas em torno de uma possível federação.

“As coisas estão fluindo dentro de uma conversa muito construtiva, eu diria”, pontuou o presidente nacional.

Comte Bittencourt também comentou que a recente decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), proferida na quarta-feira (6), pode antecipar uma eventual união com o PSB. A Corte manteve, com ajustes pontuais, o teor de uma liminar concedida em fevereiro de 2022. Para as federações constituídas naquele ano, o tribunal admitiu, de forma excepcional, que os partidos possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do prazo de quatro anos, sem sanções legais. Isso porque a liminar do STF estendeu até 31 de maio de 2022 o prazo de registro para as eleições gerais daquele ano.

A principal dúvida sobre o fim da federação Cidadania-PSDB era se o quadriênio seria contado a partir do mês em que a aliança foi protocolada, em março de 2022, ou homologada pelo TSE, em maio.

“A decisão política (de finalizar a federação) já havíamos tomado em março, em reunião da executiva nacional, que é a instância máxima do partido. Por unanimidade, decidiu-se não renovar a federação com o PSDB, cumprindo os dispositivos legais. Isso, politicamente, abriu espaço para iniciarmos entendimentos com o PSB, o que estamos fazendo já há alguns meses, com as cautelas devidas, cumprindo os marcos da legislação. Essa decisão, em caráter excepcional, abre uma janela para antecipar, caso seja essa a decisão final dos dois partidos, uma nova federação com o PSB”, pontuou.

Em meio às conversas entre o Cidadania e o PSB surgiu rumores de uma possível aliança entre cidadanistas e podemistas, que à época articulavam união com o PSDB, a qual não avançou. Entretanto, Comte Bittencourt assegurou, em entrevista recente, que não houve tratativas sobre o tema junto ao Podemos, apesar de Alex Manente admitir que chegou a ser consultado pela presidente nacional dos podemistas, Renata Abreu.

