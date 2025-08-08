Marcelo Lima cobra Estado por mais segurança em São Bernardo

Durante cerimônia de inauguração de equipamento público na noite desta quinta-feira (7), o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), reivindicou ao Estado de São Paulo a maior presença da Polícia Militar na cidade. Em comparativo, o podemista assegurou que a GCM (Guarda Civil Municipal) “entrega mais” no patrulhamento ostensivo à população. Apesar do tom inicial de cobrança, o chefe do Executivo elogiou, em seguida, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (Progressistas), e destacou as tratativas para inclusão do município ao programa Muralha Paulista.

O prefeito participou da solenidade de entrega, após obras de revitalização, da sede da Defesa Civil situada no bairro Rudge Ramos, que agora tem em anexo uma subinspetoria da GCM, a fim de abrigar agentes e viaturas da corporação. A medida tem a finalidade de garantir mais agilidade aos guardas municipais em ocorrências na localidade, uma vez que, anteriormente, era necessário o deslocamento a partir da inspetoria regional Taboão/Pauliceia, situação na qual poderia elevar o tempo de espera dos moradores.

Em meio ao discurso, Marcelo Lima afirmou que a segurança urbana é compromisso do Estado, remetendo ao artigo 144 da Constituição Federal. “O município tem o dever de reforçar e estamos trabalhando muito. Tenho muito orgulho de falar: a nossa Guarda Civil entrega mais do que a Polícia Militar. A nossa corporação entrega muito mais do que a Polícia Militar. Estou dizendo que está ruim? Não. Estou dizendo que é preciso ter mais policiais, mais tropa, mais viaturas. Senão, cai tudo nas costas do município”, enfatizou.

O cenário externado pelo prefeito são-bernardense, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, é uma queixa de outros chefes de Executivo da região, que cobram do Palácio dos Bandeirantes maior número de viaturas na região, mas ainda aguardam desdobramento das reivindicações. O tema chegou a ser tratado em sala fechada entre os prefeitos e Derrite no fim de março.

Questionado sobre as declarações durante cerimônia, Marcelo Lima elogiou a atuação do secretário de Segurança Pública do Estado. “O Derrite é um bom secretário, porque é profissional da segurança e, portanto, a equipe dele está tratando junto com a nossa, liderada pelo (nosso secretário de Segurança Urbana, Major Arley) Topalian, a questão do Muralha Paulista, em que nos falta completar uma etapa para integrar os dados”, ponderou.

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo, a cidade contava com rede de 405 câmeras de monitoramento ativas na cidade, mas já instala, neste momento, outras 350, como um passo para avançar nas tratativas visando à imple-mentação da tecnologia de reconhecimento facial por meio do Muralha Paulista. O prefeito projeta que o número de aparelhos pode superar 1.000 equipamentos. Porém, mais detalhes dependem de agenda marcada para o próximo dia 12.

NOVA ESTRUTURA

Com a sede revitalizada, a Defesa Civil passa a receber sistema de monitoramento compartilhado junto ao Estado, além de novos computadores, drones e equipamentos, objetivando à ampliação do atendimento na cidade em casos de emergência, como situações de chuvas e incêndios. Já com a subinspetoria, a GCM vai intensificar a patrulha no Rudge Ramos.