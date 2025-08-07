São Bernardo promove triagem gratuita para saúde dos olhos; veja como fazer

Para celebrar o Dia Nacional da Saúde, comemorado no dia 5 de agosto, a Prefeitura de São Bernardo organiza durante este mês uma série de ações voltadas à prevenção e cuidado da saúde ocular. Nos dias 8 e 15 de agosto, a população poderá participar de triagens gratuitas para avaliação da saúde dos olhos, realizadas na recém-renomeada Clínica Municipal da Visão Dr. Enzo Ferrari.



Além das triagens, no dia 15 haverá uma roda de conversa com a equipe de enfermagem que abordará especificamente os cuidados oftalmológicos voltados para as crianças. As atividades são abertas ao público e não exigem inscrição prévia.



A Clínica Municipal da Visão, antiga Hospital Municipal de Olhos Dr. Enzo Ferrari, passou por um processo de atualização e recebeu nova nomenclatura após aprovação da Câmara Municipal. O local oferece atendimento ambulatorial, com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas de baixa e média complexidade, sem internação ou atendimento 24 horas.



Segundo o secretário de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, investir em ações preventivas é fundamental para garantir o diagnóstico precoce e evitar complicações. “Prevenir é sempre melhor do que remediar. A realização regular de exames e avaliações aumenta as chances de identificar problemas de saúde logo no início, facilitando o tratamento”, afirmou.



A unidade também ampliou sua estrutura recentemente, com a inauguração de um centro cirúrgico capaz de realizar até 1.500 procedimentos mensais. Equipado com tecnologia avançada, o local é referência pública para diagnóstico e tratamento de doenças oculares na região.



Mario Malatesta, gerente da clínica, destaca que essas iniciativas fortalecem o vínculo da comunidade com o serviço e estimulam o uso do equipamento público, que é um dos poucos dedicados exclusivamente à saúde ocular em São Bernardo.



O acesso ao atendimento na Clínica Municipal da Visão se dá por meio da regulação da rede municipal, com encaminhamento feito pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do paciente. Para casos de urgência durante a semana, o Hospital de Clínicas atende das 7h às 19h, enquanto o atendimento emergencial fora desse horário é realizado pela rede estadual via Central de Regulação (Cross).



A clínica está localizada na Rua Kara, 225, Jardim do Mar, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Informações pelo telefone (11) 2630-6045.



A sanção oficial do novo nome da unidade está prevista para a próxima sexta-feira, 8 de agosto, adequando o serviço à sua real função e estrutura.