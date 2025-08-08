CPTM: Linha 10-Turquesa e outras rotas terão alterações neste fim de semana

Passageiros que utilizam a Linha 10-Turquesa da CPTM, especialmente os que circulam pelo Grande ABC, devem ficar atentos a mudanças programadas na operação neste fim de semana, dias 9 e 10 de agosto, por conta de obras de manutenção na rede aérea.



No domingo (10), haverá duas intervenções importantes ao longo da linha:



- Das 4h às 6h, os trens que seguem em direção ao Brás irão operar em via única entre as estações Mauá e Capuava, em razão de manutenção preventiva na rede elétrica.



- Já entre 9h e 13h, a circulação ficará em via única no trecho entre Rio Grande da Serra e Guapituba, também por causa de serviços na rede aérea.



As alterações podem gerar aumento no tempo de viagem, principalmente nos dois trechos afetados. A recomendação é que os passageiros se programem com antecedência.



Além da Linha 10-Turquesa, outras linhas da CPTM também passarão por ajustes:



- Linha 7-Rubi: No domingo, das 7h30 às 18h, trens no sentido Jundiaí circularão em via única entre Luz e Palmeiras-Barra Funda e não pararão na estação Água Branca.



- Linha 11-Coral: Terá circulação em via única entre Braz Cubas e Estudantes durante todo o domingo.



- Linha 12-Safira: Operará em via única entre Engenheiro Goulart e Brás durante todo o domingo.



A CPTM reforça que avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalizações nas estações orientarão os usuários. Equipes estarão disponíveis para auxiliar no embarque e desembarque. Mais informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento: 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030. A situação operacional também é atualizada em tempo real nas redes sociais da CPTM.