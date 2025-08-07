Operação orienta motoristas e pedestres nas escolas de Santo André

A Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou mais uma edição da Operação Volta às Aulas. A ação busca proporcionar, por meio de campanhas educativas, monitoramento e fiscalização das leis de trânsito, mais segurança viária para motoristas e pedestres na entrada e saída das escolas.

"Sabemos que os horários de entrada e saída das escolas são sempre muito corridos para os pais, mas é justamente neste momento que precisamos ficar atentos. Mobilidade urbana vai muito além do trânsito, trata-se de garantir a segurança para nossas crianças, respeito aos pedestres e um tráfego organizado. Por isso planejamos essa operação contribuindo para um trajeto mais seguro e tranquilo", destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.

O monitoramento dos agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) também visa evitar gargalos no tráfego com pontos de lentidão. A fiscalização tem o objetivo de impedir a chamada parada em fila dupla, o estacionamento em local proibido e em desacordo com o CTB (Código Brasileiro de Trânsito), além de garantir respeito às vagas destinadas a idosos, pessoas com deficiência e também as reservadas aos transportadores escolares.

LEIA TAMBÉM:

GCMs da região reforçam segurança em Santo André com Operação ABC + Seguro



Além da presença dos agentes de fiscalização, equipes da Gerência de Educação de Trânsito também estarão em frente às escolas conversando com pais, responsáveis e alunos, reforçando orientações sobre travessia segura, uso da faixa de pedestres e a importância de atitudes responsáveis no trânsito, tanto para motoristas quanto para pedestres.

A Operação Volta às Aulas faz parte da rotina da Secretaria de Mobilidade Urbana e, a cada ano, constata-se a melhoria do trânsito nas áreas próximas às escolas, o que demonstra a eficiência das ações preventivas e regulares. A ação é intensificada neste período e acontece regularmente ao longo do ano letivo.

Em paralelo, também fazem parte da Operação Volta às Aulas ações de manutenção e melhoria na sinalização horizontal e vertical, acompanhamento e reprogramação dos planos semafóricos e implantação de novos focos semafóricos de pedestres.