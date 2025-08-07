Teatros de Santo André recebem Matheus Ceará, homenagem a Rita Lee e tributo a Freddie Mercury

Comédia, tributos musicais e espetáculo teatral espírita: a programação deste fim de semana (8, 9 e 10 de agosto) nos teatros de Santo André está diversificada e com alternativas para toda a família. As atrações incluem comédia stand-up com Matheus Ceará, homenagens a Rita Lee e Freddie Mercury, além de uma peça que propõe reflexões a partir do espiritismo. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

A agenda teatral terá início nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, com ‘Bruna Rocha canta Rita Lee – Uma Homenagem à Rainha do Rock Nacional’, no qual a cantora e compositora Bruna Rocha traz um espetáculo inédito que celebra a obra de uma das maiores lendas da música brasileira.

A versátil intérprete, apaixonada pela arte, presta um tributo à mãe do rock nacional com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, trazendo ao público toda a energia, irreverência e poesia de Rita Lee. Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 e a classificação é livre.

Já no sábado (9), o Teatro Conchita de Moraes, no bairro Santa Teresinha, recebe a apresentação ‘Allan Kardec – Um olhar para a eternidade’. Sob a direção de Ana Rosa, o espetáculo pretende promover reflexões e fornecer caminhos para respostas a partir de assuntos espirituais com boas histórias durante o espetáculo. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 100 e a classificação é 12 anos.

Também no sábado, a partir das 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, o humorista Matheus Ceará apresenta sua comédia stand-up interpretando suas piadas mais pedidas nos 20 anos de carreira e novas histórias hilárias. Sucesso na televisão, na internet e nos palcos, desponta como um dos principais nomes da atualidade. Os ingressos vão de R$ 45 a R$ 90 e a classificação é 16 anos.

Por fim, no domingo (10), o multitalentoso intérprete e compositor E. Balbo celebra a obra de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: Queen, no show ‘A experiência definitiva de Freddie Mercury’. Ao lado da banda Queen Legend, E. Balbo (que impressiona pela semelhança vocal com a do líder da banda britânica) propõe espetáculo inédito com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, trazendo ao público toda a energia. Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 e a classificação é livre.

Serviço

Bruna Rocha canta Rita Lee – Uma homenagem à rainha do rock nacional

Data: 8/8 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Ingressos: R$ 120, R$ 108 (promocional Dia dos Pais) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-rita-lee-por-bruna-rocha-uma-homenagem-a-rainha-do-rock-nacional-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-shows-62518361904375.html)

Classificação: livre

Espetáculo Allan Kardec – Um olhar para a eternidade

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Brabosa, s/n - Santa Teresinha

Ingressos: R$ 100, R$ 60 (antecipado) e R$ 50 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-allan-kardec-qum-olhar-para-a-eternidadeq-teatro-conchita-de-moraes-espirita-780299886652240.html)

Classificação: 12 anos

Stand-up Matheus Ceará

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Ingressos: R$ 90, R$ 70 (antecipado) e R$ 45 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-matheus-ceara-em-santo-andre-aquelas-piadas-teatro-municipal-de-santo-andre-comedia-stand-up-221404443988796.html)

Classificação: 16 anos

Queen Legend + E. Balbo – A experiência definitiva de Freddie Mercury

Data: 10/8 (domingo)

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Ingressos: R$ 120, R$ 108 (promocional Dia dos Pais) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-queen-legend-o-legado-de-freddie-mercury-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-shows-34489632494201.html)

Classificação: livre

