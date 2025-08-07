DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Em Santo André

Teatros de Santo André recebem Matheus Ceará, homenagem a Rita Lee e tributo a Freddie Mercury

Apresentações serão realizadas nos dias 8, 9 e 10 de agosto nos teatros Conchita de Moraes e Municipal Maestro Flavio Florence

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 17:47
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Comédia, tributos musicais e espetáculo teatral espírita: a programação deste fim de semana (8, 9 e 10 de agosto) nos teatros de Santo André está diversificada e com alternativas para toda a família. As atrações incluem comédia stand-up com Matheus Ceará, homenagens a Rita Lee e Freddie Mercury, além de uma peça que propõe reflexões a partir do espiritismo. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

A agenda teatral terá início nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, com ‘Bruna Rocha canta Rita Lee – Uma Homenagem à Rainha do Rock Nacional’, no qual a cantora e compositora Bruna Rocha traz um espetáculo inédito que celebra a obra de uma das maiores lendas da música brasileira.

A versátil intérprete, apaixonada pela arte, presta um tributo à mãe do rock nacional com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, trazendo ao público toda a energia, irreverência e poesia de Rita Lee. Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 e a classificação é livre.

Já no sábado (9), o Teatro Conchita de Moraes, no bairro Santa Teresinha, recebe a apresentação ‘Allan Kardec – Um olhar para a eternidade’. Sob a direção de Ana Rosa, o espetáculo pretende promover reflexões e fornecer caminhos para respostas a partir de assuntos espirituais com boas histórias durante o espetáculo. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 100 e a classificação é 12 anos.

Também no sábado, a partir das 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, o humorista Matheus Ceará apresenta sua comédia stand-up interpretando suas piadas mais pedidas nos 20 anos de carreira e novas histórias hilárias. Sucesso na televisão, na internet e nos palcos, desponta como um dos principais nomes da atualidade. Os ingressos vão de R$ 45 a R$ 90 e a classificação é 16 anos.

Por fim, no domingo (10), o multitalentoso intérprete e compositor E. Balbo celebra a obra de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: Queen, no show ‘A experiência definitiva de Freddie Mercury’. Ao lado da banda Queen Legend, E. Balbo (que impressiona pela semelhança vocal com a do líder da banda britânica) propõe espetáculo inédito com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, trazendo ao público toda a energia. Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120 e a classificação é livre.

Serviço

Bruna Rocha canta Rita Lee – Uma homenagem à rainha do rock nacional

Data: 8/8 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Ingressos: R$ 120, R$ 108 (promocional Dia dos Pais) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-rita-lee-por-bruna-rocha-uma-homenagem-a-rainha-do-rock-nacional-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-shows-62518361904375.html)

Classificação: livre

Espetáculo Allan Kardec – Um olhar para a eternidade

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Brabosa, s/n - Santa Teresinha

Ingressos: R$ 100, R$ 60 (antecipado) e R$ 50 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-allan-kardec-qum-olhar-para-a-eternidadeq-teatro-conchita-de-moraes-espirita-780299886652240.html)

Classificação: 12 anos

Stand-up Matheus Ceará

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Ingressos: R$ 90, R$ 70 (antecipado) e R$ 45 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-matheus-ceara-em-santo-andre-aquelas-piadas-teatro-municipal-de-santo-andre-comedia-stand-up-221404443988796.html)

Classificação: 16 anos

Queen Legend + E. Balbo – A experiência definitiva de Freddie Mercury

Data: 10/8 (domingo)

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Ingressos: R$ 120, R$ 108 (promocional Dia dos Pais) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-queen-legend-o-legado-de-freddie-mercury-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-shows-34489632494201.html)

Classificação: livre

LEIA TAMBÉM

Festival Mazzaropi marca centenário de prédio do Cine Theatro Carlos Gomes


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.