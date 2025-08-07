'F1 - O Filme' volta às salas Imax e Xd nos cinemas brasileiros

F1 O Filme arrebatou o público no Brasil e no mundo pela sua capacidade de imersão no universo das corridas. Agora, todos podem assistir – pela primeira vez ou novamente – a esse filmaço nas maiores telas, imersos nas pistas de corrida, para se sentir como um verdadeiro piloto: a Warner Bros. Pictures Brasil acaba de anunciar o retorno do longa de Joseph Kosinski às salas IMAX e XD dos cinemas.

Desde a sua estreia no dia 26 de junho, F1 O Filme já atingiu marcas impressionantes de público e bilheteria, com mais de 1,3 milhão de espectadores e arrecadando mais de R$34 milhões. A história tem produção assinada por Lewis Hamilton e Jerry Bruckheimer, além de um elenco estelar com Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem.

No longa, apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da F1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de F1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à F1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na F1, seu companheiro de equipe é seu maior rival — e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

