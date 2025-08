Warner Bros divulga trailer e pôster inéditos de 'Invocação do Mal 4: O Último Ritual'

Um dos filmes mais aguardos do ano pelos fãs de terror, Invocação do Mal 4: O Último Ritual acaba de ganhar novos trailer e pôster, instigando ainda mais a curiosidade do público. Inspirado em acontecimentos reais, o longa encerra a trajetória de uma das franquias mais emblemáticas do cinema, somando agora seu nono título dentro do universo Invocação do Mal, que já atraiu milhões de espectadores ao redor do mundo.

Neste capítulo final, os investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) retornam para lidar com o caso mais perturbador e enigmático de suas carreiras. A narrativa se amplia, ainda, com a chegada de dois personagens inéditos: Judy Warren (Mia Tomlinson), filha do casal, e seu namorado Tony Spera (Ben Hardy). Juntos, eles se veem envolvidos em uma nova manifestação maligna que desafia tudo o que já enfrentaram.

O trailer revela trechos que antecipam o clima inquietante e assustador do novo filme, com cenas que mesclam elementos clássicos da franquia e novas ameaças ocultas. Relíquias sinistras, objetos amaldiçoados e presenças perturbadoras reforçam o tom sobrenatural da trama, enquanto os Warren enfrentam não apenas forças do além, mas também dilemas pessoais que desafiam a coragem do casal. Assista ao trailer completo neste link.

Já o pôster revela todo o terror que os fãs já esperam da franquia. Sombrio e impactante, o novo material só aumenta as expectativas para o encerramento da história do casal. Invocação do Mal 4: O Último Ritual estreia em 04 de setembro nos cinemas.

