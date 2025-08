Filme de 'Jujutsu Kaisen' ganha data estreia nos cinemas do Brasil; veja data

Os fãs de Jujutsu Kaisen já têm compromisso marcado neste mês de agosto. O novo filme da franquia, Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie, estreia nos cinemas brasileiros no dia 14, em sessões exclusivas da rede Cinemark. O longa será exibido com opções de áudio original em japonês e dublagem em português.

A produção é um compilado dos cinco primeiros episódios da segunda temporada do anime, que adapta o arco Inventário Oculto/Morte Prematura. A trama mergulha no passado de Satoru Gojo e Suguru Geto, revelando uma missão decisiva que mudou para sempre a relação entre os dois personagens. A história se passa antes dos eventos mostrados no filme Jujutsu Kaisen 0.

O lançamento é fruto de uma parceria entre a Crunchyroll e a Sony Pictures, que vêm investindo na exibição de animes nos cinemas brasileiros. A primeira e a segunda temporadas, assim como o longa anterior, estão disponíveis na plataforma de streaming Crunchyroll.

Este será o segundo filme da franquia exibido nos cinemas. O primeiro, Jujutsu Kaisen 0, arrecadou mais de US$ 188 milhões em bilheteria mundial.

Sobre a obra

Baseado no mangá de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen acompanha Yuji Itadori, um adolescente com força sobre-humana que, após ingerir um artefato amaldiçoado – o dedo do demônio Sukuna –, passa a dividir o corpo com a entidade. A partir disso, ele se junta aos Feiticeiros Jujutsu, um grupo responsável por combater maldições e proteger a humanidade. Atualmente, o mangá conta com 28 volumes publicados, incluindo o volume 0.