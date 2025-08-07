Dia dos pais: conheça os "paizões" dos oceanos e os incríveis cuidados com seus filhotes

Quando se fala em paternidade no mundo animal, geralmente a imagem que vem à mente é a de mamíferos cuidando de seus filhotes, mas o oceano guarda histórias surpreendentes de pais que não apenas cuidam como também, literalmente, gestam seus filhos.

O exemplo mais conhecido é o do cavalo-marinho, em que o macho recebe centenas de ovos da fêmea e os carrega em uma bolsa especial até o momento do nascimento. Mas ele não está sozinho: diversas outras espécies marinhas também apresentam comportamentos parentais complexos por parte dos machos como a proteção de predadores, garantia de oxigenação, orientação sobre os primeiros movimentos do bebê, entre outras rotinas de “pai de peixe”. Esses cuidados aumentam a sobrevivência dos filhotes e chamam a atenção das fêmeas que dão preferência aos machos que já estão cuidando dos ovos ao interpretarem a ação como sinal de qualidade genética.

Conheça alguns “paizões” dos oceanos:

Peixe-palhaço (mundialmente conhecido pelo filme Nemo)

É o macho que cuida dos ovos após a reprodução. O papai limpa o ninho, fertiliza os ovos externamente e, durante o desenvolvimento, os protege de predadores, oxigena com as nadadeiras e remove ovos mortos, garantindo boas condições até que os filhotes nasçam. Outra curiosidade: se a fêmea dominante morre, o macho reprodutor muda de sexo e assume seu lugar no grupo.

Tilápias, peixes-gato marinhos e ciclídeos

Após a fecundação, os machos abrigam os ovos na boca. Eles não comem durante esse período para manter seus filhotes a salvo até que possam nadar sozinhos.

Peixe-cachimbo

Parentes próximos dos cavalos-marinhos, também realizam a incubação. Os machos carregam os ovos em bolsas no corpo ou presos externamente, garantindo segurança até a eclosão.

Betta

Conhecido popularmente como peixe de briga, o macho dessa espécie constrói ninhos de bolhas para acomodar os ovos que depois vigia com dedicação. Ele também cuida dos filhotes nos primeiros dias de vida.

Peixe-dragão e Peixe-folha amazônico

Mantêm uma vigilância constante dos ovos, geralmente escondidos entre folhas ou substratos no fundo dos rios.

