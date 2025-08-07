Santo André recebe oficina de livros de colorir do Studio Ghibli neste sábado (9)

Inspirada no universo do Studio Ghibli, a 3ª edição da oficina de livros de colorir será realizada neste sábado (9), no Atrium Shopping, em Santo André. A atividade acontece das 14h às 21h, na Sala de Exposições Cor & Line (loja 201), no piso térreo, e é aberta a todas as idades.

O evento gratuito oferece materiais e desenhos temáticos para os participantes, que poderão se acomodar nas mesas disponíveis e contar com o apoio de orientadores, caso queiram tirar dúvidas ou aprender técnicas como luz e sombra, combinação de cores, entre outras.

Famoso pelos traços marcantes, cenários detalhados e personagens memoráveis, o Studio Ghibli é responsável por animações como A Viagem de Chihiro, O Meu Vizinho Totoro e O Castelo Andante. O estilo do estúdio voltou aos holofotes após uma atualização do ChatGPT, que possibilitou a reprodução visual de sua estética.

“O propósito da oficina é compartilhar de forma divertida a troca de conhecimentos, de técnicas e informações que ajudam a deixar o hobby de colorir ainda mais leve e satisfatório e prazeroso. Visto que em muitos casos as pessoas dizem não saber colorir bem, porque não sabem fazer combinações, texturas, e acabam se frustrando ou até desistindo desse hobby, que pode no fim ser até uma espécie de terapia relaxante”, explica Demetrius Pina Jr., da Cor & Line Studio.