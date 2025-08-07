DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Em alerta

Frente fria chega a Santo André com previsão de chuva, ventos e frio intenso

Diante do cenário, a recomendação é para que a população redobre os cuidados, especialmente com pessoas em situação de vulnerabilidade

Renan Soares
07/08/2025 | 13:31
Compartilhar notícia
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC/Banco de Dados
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC/Banco de Dados Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Defesa Civil de Santo André emitiu alerta sobre a chegada de uma frente fria entre esta sexta-feira (9) e sábado (10), que poderá provocar chuvas isoladas e fortes rajadas de vento na cidade. A partir de sábado, as temperaturas devem cair de forma acentuada, com mínima prevista de até 8ºC.

Diante do cenário, a recomendação é para que a população redobre os cuidados, especialmente com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Além disso, a Defesa Civil orienta que não sejam acesas fogueiras ou utilizados aquecedores improvisados, devido ao risco de acidentes. Animais domésticos e abandonados também devem ser protegidos durante as noites mais frias.

Em casos de emergência, os telefones disponíveis são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros). Para acionar os serviços de abordagem social a pessoas em situação de rua, a Prefeitura disponibiliza os números (também com atendimento via WhatsApp): (11) 93342-4178 e (11) 93342-4059.

LEIA TAMBÉM:

Sol aparece entre nuvens no Grande ABC; máximas chegam a 23°C


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.