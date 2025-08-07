Frente fria chega a Santo André com previsão de chuva, ventos e frio intenso

Diante do cenário, a recomendação é para que a população redobre os cuidados, especialmente com pessoas em situação de vulnerabilidade
A Defesa Civil de Santo André emitiu alerta sobre a chegada de uma frente fria entre esta sexta-feira (9) e sábado (10), que poderá provocar chuvas isoladas e fortes rajadas de vento na cidade. A partir de sábado, as temperaturas devem cair de forma acentuada, com mínima prevista de até 8ºC.
Diante do cenário, a recomendação é para que a população redobre os cuidados, especialmente com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua.
Além disso, a Defesa Civil orienta que não sejam acesas fogueiras ou utilizados aquecedores improvisados, devido ao risco de acidentes. Animais domésticos e abandonados também devem ser protegidos durante as noites mais frias.
Em casos de emergência, os telefones disponíveis são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros). Para acionar os serviços de abordagem social a pessoas em situação de rua, a Prefeitura disponibiliza os números (também com atendimento via WhatsApp): (11) 93342-4178 e (11) 93342-4059.
