Sol aparece entre nuvens no Grande ABC; máximas chegam a 23°C

A quinta-feira (7) começa com temperaturas mais amenas e promete ser um pouco mais quente em comparação com os últimos dias na maioria das cidades do Grande ABC. Apesar disso, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noites com bastante nebulosidade, segundo dados do Climatempo.



Em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, com exceção de São Caetano, que pode atingir 23°C — a máxima da região nesta quinta.



Já em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o clima segue similar ao dessa quarta-feira (6), com temperaturas um pouco mais baixas: mínima de 12°C e máxima de 21°C.



Apesar do aumento nas temperaturas, não há previsão de chuva para o dia. O tempo segue seco, o que exige atenção com a hidratação e os cuidados com a saúde respiratória, especialmente nos períodos de baixa umidade relativa do ar.