Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Sol aparece entre nuvens no Grande ABC; máximas chegam a 23°C

Apesar do aumento nas temperaturas, não há previsão de chuva para o dia

Natasha Werneck
07/08/2025 | 08:26
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A quinta-feira (7) começa com temperaturas mais amenas e promete ser um pouco mais quente em comparação com os últimos dias na maioria das cidades do Grande ABC. Apesar disso, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noites com bastante nebulosidade, segundo dados do Climatempo.

Em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, com exceção de São Caetano, que pode atingir 23°C — a máxima da região nesta quinta.

Já em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o clima segue similar ao dessa quarta-feira (6), com temperaturas um pouco mais baixas: mínima de 12°C e máxima de 21°C.

Apesar do aumento nas temperaturas, não há previsão de chuva para o dia. O tempo segue seco, o que exige atenção com a hidratação e os cuidados com a saúde respiratória, especialmente nos períodos de baixa umidade relativa do ar.


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


