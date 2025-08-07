Vasco x CSA: confira prováveis escalações, horário e onde assistir

O Estádio de São Januário recebe uma decisão da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (7), no jogo entre Vasco de CSA, válido pela partida de volta das oitavas de final da competição. As equipes se enfrentam às 20h (de Brasília) e avança o elenco vencedor, já que o resultado do primeiro duelo foi um empate sem gols. Em caso de um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O jogo terá transmissão de SporTV e Premiere.

Em uma temporada em má fase, o Vasco faz uma sequência de sete jogos sem vitória e, na última rodada, entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Além da premiação de R$ 4,7 milhões em caso de classificação, o resultado positivo pode servir para amenizar a crise no clube carioca. O técnico Fernando Diniz segue com a confiança da diretoria, e não poderá contar com o zagueiro João Victor, que cumpre suspensão.

Já o time alagoano prioriza a Série C na temporada, onde ocupa a oitava posição, mas o técnico Márcio Fernandes não deve poupar nenhum dos titulares contra o Vasco. Motivado para o duelo, o elenco do CSA sabe que a classificação teria um peso histórico para o clube. Na última rodada da Terceira Divisão, o time venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, em casa, e voltou ao G-8 do torneio.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 7 de agosto, às 20h (de Brasília).

- Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques

Técnico: Márcio Fernandes.

