CRB x Cruzeiro na Copa do Brasil: onde assistir e possíveis times

A Copa do Brasil segue sendo palco de decisões nesta quinta-feira (7), quando CRB e Cruzeiro lutam por uma vaga nas quartas de final da competição. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h (de Brasília), com transmissão do Amazon Prime Video. No confronto de ida, as equipes ficaram no 0 a 0 e outro empate nesta quarta leva a disputa para os pênaltis.

Além da vaga entre os oito melhores times da competição, a classificação também vale uma cota da CBF de R$ 4,7 milhões. O chaveamento e os confrontos da próxima fase serão novamente definidos em sorteio, na próxima terça-feira (12).

No empate da ida, o CRB suportou a pressão cruzeirense, porém, não vive boa fase da disputa da Série B do Brasileiro e chega de derrota na última rodada, quando foi superado pela Chapecoense pelo placar de 3 a 2. Mesmo assim, a torcida alagoana não deve deixar de apoiar o clube e a expectativa é de casa cheia para a decisão.

Já o time mineiro teve três tropeços seguidos na temporada, mas reencontrou as vitórias diante do Botafogo, no Brasileirão, com um triunfo por 2 a 0, fora de casa. O time treinado por Leonardo Jardim tenta voltar às quartas de final da Copa do Brasil após seis anos. Na fase anterior, bateu o Vila Nova em um placar agregado de 5 a 0.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 7 de agosto, às 21h (de Brasília).

- Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió.

- Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

Prováveis escalações:

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.

Técnico: Eduardo Barroca

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim.

