Universal Pictures divulga trailer e cartazes inéditos de "GOAT", thriller produzido por Jordan Peele

A Universal Pictures divulga novo trailer e cartazes inéditos de GOAT, thriller produzido pelo vencedor do Oscar Jordan Peele, via Monkeypaw Productions, produtora responsável por Corra!, Nós, A Lenda de Candyman e Não! Não Olhe!, filmes de horror que marcaram a história recente do gênero. O longa tem direção de Justin Tipping.

Com estreia marcada para 2 de outubro nos cinemas brasileiros, a produção é estrelada por Marlon Wayans, de Air: A História por Trás do Logo, e Tyriq Withers, de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado.

GOAT, termo esportivo que significa The Greatest of All Times (O Melhor de Todos os Tempos), revela uma jornada aterrorizante pelo santuário íntimo da fama, da idolatria e do desejo de alcançar a excelência a qualquer custo. O thriller acompanha o quarterback em ascensão Cameron Cade (Tyriq Withers). Na véspera do Combine, o mais importante evento anual de avaliação e seleção de atletas para o futebol profissional, Cam é atacado por um fã desequilibrado e sofre um trauma cerebral com potencial de destruir sua promissora carreira.

Justamente quando tudo parece perdido, Cam se apega a um tênue fio de esperança: seu ídolo, Isaiah White (Marlon Wayans), lendário quarterback octacampeão e ícone cultural, se oferece para treiná-lo em seu ginásio isolado, um enorme complexo que divide com sua esposa, a famosa influencer Elsie White (Julia Fox). Mas, à medida que o treinamento de Cam se intensifica, o carisma de Isaiah começa a se transformar em algo mais sombrio, levando seu protegido a uma espiral de confusão e perplexidade que pode lhe custar muito mais do que ele imaginava.

O elenco também conta com Tim Heidecker e o comediante australiano Jim Jefferies, além do lutador peso-pesado de MMA Maurice Greene e os fenômenos do hip hop Guapdad 4000 e a indicada ao Grammy Tierra Whack, os três em seus papéis de estreia no cinema.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas em 2 de outubro também em versões acessíveis, confira o trailer neste link.

