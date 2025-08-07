DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 7 de agosto de 2025

Fernandes
07/08/2025 | 09:00
FOTO: Fernandes
FOTO: Fernandes


 O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), esteve em Brasília nesta quarta-feira (6) para uma audiência com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). A agenda foi promovida pela FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) e reuniu chefes de Executivo de cidades com forte vocação industrial para discutir os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, que começou a valer nesta quarta-feira (6).

