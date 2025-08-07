Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução

A produtora Seriella, hoje responsável pela dramaturgia da Record, já movimenta seus bastidores com a preparação de Ben-Hur, um desejo antigo da casa e que, finalmente, vai sair do papel
A produtora Seriella, hoje responsável pela dramaturgia da Record, já movimenta seus bastidores com a preparação de Ben-Hur, um desejo antigo da casa e que, finalmente, vai sair do papel.
Se nada mudar, as primeiras gravações irão acontecer em novembro deste ano, muito provavelmente no Brasil, graças aos avanços do universo digital – Efeitos e Virtual Production –, que permite ‘viajar’ mundo afora sem tirar os pés daqui. Quase tudo se resolve em estúdio.
Em termos de produção, a próxima série da Record terá entre seus muitos desafios a sequência de um naufrágio, quando o protagonista é condenado a remar em uma galera romana.
Mas nada deve superar a conhecida corrida de bigas, confronto final entre Ben-Hur e Messala, considerada uma das maiores sequências de ação já filmadas.
Judah Ben-Hur não é uma figura bíblica real, mas, personagem principal do romance Ben-Hur: A Tale of the Christ, de Lew Wallace.
Existem dois filmes sobre o personagem: o clássico de 1959, e a refilmagem de 2016, com participação de Rodrigo Santoro.
TV TUDO
Mudou o dia
A reprise da novela Escrava Isaura irá ao ar, a partir do dia 1º de setembro, na Record, faixa das 15h30. Uma reexibição especial, comemorativa aos 150 anos do lançamento do livro de Bernardo Guimarães.
Projeto
Ainda que de forma tímida, o site Metrópoles, que tem como base Brasília e a política, mira um crescimento no esporte. Já se pensa em programas, como primeiro passo.
Loiras
A Globo está confirmando a exibição do especial Criança Esperança para o dia 27 de outubro, depois de Três Graças. Apresentação de Angélica, Eliana e Xuxa.
Encontros cruzados
Daniela Albuquerque vai gravar o Sabadou, da Virgínia Fonseca, no SBT, dia 25. Só que antes disso, ainda inédito, a Daniela recebeu Poliana Rocha, ex-sogra da Virgínia, em seu programa na Rede TV!.
Bom tema
Quando se vê a Rede Globo e a ESPN na pegada da Cazé, se lançando no YouTube, algumas questões naturalmente se levantam. Primeiro, o que parece claro, a necessidade de uma outra forma de distribuição. Mas também surge a curiosidade de saber como as operadoras de TV por assinatura, que pagam por esses canais, reagem à novidade.
Queda assustadora
A propósito de TV paga, a nossa já teve 20 milhões de assinantes. Foi o seu auge. Isso em 2014. Hoje tem 7 milhões. Em meio a isso, a chegada do streaming, novos hábitos, YouTube e... menos grana. Caiu de bico.
Sede direto
Neste ano, diferentemente da edição passada, por exemplo, a parte do Paiol, responsável por quatro vagas adicionais, foi eliminada de A Fazenda 17. Os 24 escolhidos entrarão diretamente na sede. Estreia em 15 de setembro, com Adriane Galisteu e a participação de Marcia Fu.
Movimentos no mercado
Há, por parte da Band, uma discreta busca por reforços para áreas como artístico e programação. ‘Por sua vez, já se vão três meses do afastamento dos seus principais executivos, e o processo de escolha de novos diretores ainda não avançou na Gazeta.
Anote aí
Para qualquer produção, abrir mão de um alguém como Tony Ramos é muito complicado, por tudo que este artista representa. Vai daí que a equipe de Dona de Mim já estuda um plano B, a entrada na história de um outro nome de peso para acalmar os ânimos.
Tem estrada
Dona de Mim precisa apresentar um novo fator ao público, por vários motivos... Mas, em especial, porque ficará no ar até o dia 9 de janeiro de 2026. A substituta, Coração Acelerado, estreia no dia 12.
