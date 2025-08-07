Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução

A produtora Seriella, hoje responsável pela dramaturgia da Record, já movimenta seus bastidores com a preparação de Ben-Hur, um desejo antigo da casa e que, finalmente, vai sair do papel.

Se nada mudar, as primeiras gravações irão acontecer em novembro deste ano, muito provavelmente no Brasil, graças aos avanços do universo digital – Efeitos e Virtual Production –, que permite ‘viajar’ mundo afora sem tirar os pés daqui. Quase tudo se resolve em estúdio.

Em termos de produção, a próxima série da Record terá entre seus muitos desafios a sequência de um naufrágio, quando o protagonista é condenado a remar em uma galera romana.

Mas nada deve superar a conhecida corrida de bigas, confronto final entre Ben-Hur e Messala, considerada uma das maiores sequências de ação já filmadas.

Judah Ben-Hur não é uma figura bíblica real, mas, personagem principal do romance Ben-Hur: A Tale of the Christ, de Lew Wallace.

Existem dois filmes sobre o personagem: o clássico de 1959, e a refilmagem de 2016, com participação de Rodrigo Santoro.

