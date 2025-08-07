Casa do Artesão terá oficina gratuita de pintura em MDF

A Casa do Artesão de São Caetano vai oferecer no sábado (9), das 11h às 13h, a oficina de pintura em MDF gratuita Rosana Bertozzo, do Ateliê Casa Rosana. Ela vai ensinar técnicas de pintura, envelhecimento e pontilhismo para dar aquele toque pessoal e especial ao presente do Dia dos Pais. Os kits com os materiais para a oficina estarão à venda no local.

Não é preciso se inscrever para participar. Basta comparecer à Casa do Artesão 15 minutos antes do horário de início da oficina: Rua Pará, 88, no Centro de São Caetano. As vagas são limitadas.

Fechada entre os dias 3 a 13 de julho para reformas e reorganização dos produtos, a Casa do Artesão foi reaberta com pintura nova e o espaço interno readequado conforme as características e funcionalidades dos artigos, agora expostos em armários de madeira, estantes e em outros suportes que favorecem a localização e que sugerem o local da casa onde guardá-los.

Cursos livres e oficinas ganharam um espaço próprio, separado por uma cortina de cordas de sisal do restante da loja; ali, máquinas de costura ficam à disposição para o uso de oficineiros e alunos durante as aulas. Na parte externa, a arte no muro, de autoria de Aleksandro Reis, foi recuperada.

Além da finalidade comercial, “a loja tornou-se um espaço decorativo”, pontuou Ana Paula Rocha, coordenadora da Casa do Artesão. “A área externa, os espaços comuns e a área designada para as oficinas foram revitalizadas. Prateleiras também foram reformadas e se transformaram em estantes”, acrescentou.

Para Rosana Bertozzo, “esta reforma foi muito mais do que mudar o espaço, foi reencontrar o valor do nosso trabalho. Agora, cada ambiente lembra uma casa, o que ajuda muito para quem entra aqui imaginar como as peças ficariam em seu próprio lar.”

Na próxima segunda-feira (11), a Casa do Artesão completa 24 anos de atividades. Hoje, conta com o trabalho de mais de 300 artesãos e artistas plásticos locais, e dispõe, em seus 143 metros quadrados, de aproximadamente 3.000 produtos à venda, em diversos materiais, como madeira, vidro, porcelana, decoupage, telas, malhas em tricô e crochê.

