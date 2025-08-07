DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Em São Caetano

Casa do Artesão terá oficina gratuita de pintura em MDF

Serão ensinadas técnicas da arte para dar um toque pessoal ao presente do Dia dos Pais

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 08:22
FOTO: Samuel Tchalla/PMSCS
FOTO: Samuel Tchalla/PMSCS


 A Casa do Artesão de São Caetano vai oferecer no sábado (9), das 11h às 13h, a oficina de pintura em MDF gratuita Rosana Bertozzo, do Ateliê Casa Rosana. Ela vai ensinar técnicas de pintura, envelhecimento e pontilhismo para dar aquele toque pessoal e especial ao presente do Dia dos Pais. Os kits com os materiais para a oficina estarão à venda no local. 

Não é preciso se inscrever para participar. Basta comparecer à Casa do Artesão 15 minutos antes do horário de início da oficina: Rua Pará, 88, no Centro de São Caetano. As vagas são limitadas. 

Fechada entre os dias 3 a 13 de julho para reformas e reorganização dos produtos, a Casa do Artesão foi reaberta com pintura nova e o espaço interno readequado conforme as características e funcionalidades dos artigos, agora expostos em armários de madeira, estantes e em outros suportes que favorecem a localização e que sugerem o local da casa onde guardá-los. 

Cursos livres e oficinas ganharam um espaço próprio, separado por uma cortina de cordas de sisal do restante da loja; ali, máquinas de costura ficam à disposição para o uso de oficineiros e alunos durante as aulas. Na parte externa, a arte no muro, de autoria de Aleksandro Reis, foi recuperada.

Além da finalidade comercial, “a loja tornou-se um espaço decorativo”, pontuou Ana Paula Rocha, coordenadora da Casa do Artesão. “A área externa, os espaços comuns e a área designada para as oficinas foram revitalizadas. Prateleiras também foram reformadas e se transformaram em estantes”, acrescentou. 

Para Rosana Bertozzo, “esta reforma foi muito mais do que mudar o espaço, foi reencontrar o valor do nosso trabalho. Agora, cada ambiente lembra uma casa, o que ajuda muito para quem entra aqui imaginar como as peças ficariam em seu próprio lar.”

Na próxima segunda-feira (11), a Casa do Artesão completa 24 anos de atividades. Hoje, conta com o trabalho de mais de 300 artesãos e artistas plásticos locais, e dispõe, em seus 143 metros quadrados, de aproximadamente 3.000 produtos à venda, em diversos materiais, como madeira, vidro, porcelana, decoupage, telas, malhas em tricô e crochê.

