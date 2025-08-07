Paulo Serra lança novo programa sobre gestão pública na Bandeirantes

Do Grande ABC às telas da televisão aberta para 645 municípios do Estado de São Paulo, o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) lançou ontem o seu novo programa Cidade Forte, Brasil Forte, que estreia domingo (10) na Band, às 9h, para mostrar aos espectadores bons exemplos de práticas governamentais, projetos que possam servir de exemplos para a gestão pública em diversas cidades. O agora apresentador recebeu, na solenidade, prefeitos, vereadores e lideranças estaduais, como o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL).

Idealizado por Paulo Serra e o marqueteiro Duda Lima, o programa Cidade Forte, Brasil Forte terá 12 episódios distribuídos, em uma primeira etapa, ao longo de três meses nas manhãs dominicais, mostrando ações bem-sucedidas de gestões que se destacaram com projetos contemplados pelo Prêmio Cidades Excelentes, iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila. No Grande ABC, Santo André e São Caetano já receberam a premiação da emissora e terão participações ao longo dos capítulos a serem exibidos.

Paulo Serra, que também conta com uma coluna dominical no Diário para tratar de gestão pública, recebeu os prefeitos Marcelo Lima (Podemos, São Bernardo), Taka Yamauchi (MDB, Diadema), Marcelo Oliveira (PT, Mauá) e Akira Auriani (PSB, Rio Grande da Serra), a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), além de vereadores e lideranças da região. O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), compareceu no decorrer da noite, após viagem a Brasília, a fim de tratar do apoio à indústria por parte do governo federal (leia mais em Economia 5).

Durante o discurso, o ex-prefeito agradeceu a João Carlos Saad, conhecido também como Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela oportunidade de apresentar o novo programa na emissora. “A Band premiou Santo André duas vezes pelo Cidades Excelentes, mas esse prêmio materializa esse sentimento que o Johnny tem dentro dele, de transformar o Brasil a partir das cidades. Ele é um municipalista como eu, que acredita, como dizia o (ex-governador) Franco Montoro: ‘ninguém vive na União ou no Estado; as pessoas vivem no município’”, destacou Serra.

Saad afirmou que a emissora vem ao encontro à valorização de bons exemplos de administração pública. “Quando o Duda (Lima) e o Paulo Serra nos procuraram com essa ideia (do Cidade Forte, Brasil Forte), vimos que se encaixava com o prêmio Cidade Excelentes, que tinha uma lógica de dar continuidade, de ir mais fundo para mostrar qual impacto (um projeto) teve ali na realidade (da população). E tenho certeza de que esse programa vai estimular outros”, disse.

Agora âncora de um programa de TV, Paulo Serra espera que a nova atração da Band faça a população se interessar mais pela política. “É uma sementinha, um grão de areia. Quero muito agradecer a confiança do Saad, para que a gente possa mostrar as cidades premiadas. Então, acho que é um componente para as próximas gerações, porque sou um entusiasta da gestão pública”, frisou.

