Secretário de Sto.André diz que política é feita de união e convergência

O secretário de Comunicação de Santo André, Edson Salvo Melo, afirmou, durante o podcast Política em Cena do Diário, que a política deve ser feita unindo o que é comum e conciliando o divergente. Esse movimento é visto na cidade com a recente aproximação do ex-vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e do ex-vereador Eduardo Leite (PSB) à gestão do atual chefe do Executivo andreense, Gilvan Ferreira (PSDB), adversários nas eleições de 2024.

“Unir as forças da cidade é muito saudável para o avanço das políticas públicas. Tanto Zacarias quanto Eduardo Leite têm posições importantes que foram defendidas no processo de campanha e que podem somar. Ainda é o embrião das conversas, mas muito importante”, pontuou.

O secretário afirmou que Zacarias e Leite são políticos tradicionais na cidade, e que acredita não ver dificuldades na população entender essa união entre os antes adversários como algo benéfico para Santo André, tendo em vista que projetos defendidos por ambos na campanha podem ser inseridos nas ações do governo municipal.

“Obviamente tem a questão política. Apesar de hoje os partidos – PL e PSB – estarem alinhados com o governo, ainda são meio independentes. (Com a união de Leite e Zacarias) passaríamos a ter uma bancada maior do que temos hoje no Legislativo, devido à composição partidária”, afirmou o secretário.

Edson Salvo Melo destacou que hoje Gilvan tem número suficiente de vereadores na base para garantir a governabilidade, mas a soma e a contribuição propositiva de mais pessoas sempre vêm para enriquecer o governo.

