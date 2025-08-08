Bairros centenários - 5 Capuava Indústrias livres no Vale.

Ainda rural, há 100 anos, Capuava ganhou um posto fiscal da Ferrovia São Paulo Railway, que se transformou em parada de trens, semente da atual estação ferroviária. A inauguração é datada de 15 de setembro de 1920.

Wanderley dos Santos narra em seu livro sobre Mauá que os trens paravam por um minuto quando ali chegavam.

Uma população dispersa habitava sítios próximos à Fazenda Oratório. E a urbanização chegaria com os loteamentos de José Alcântara Machado, adquirente da maior parte das terras nesta parte do Vale do Tamanduateí e nas terras mais ao alto, já em Santo André.

Informações orais falam que Alcântara Machado chegou a ser dono de 42 alqueires de terra em Mauá e, num segundo momento, adquiriu mais um alqueire do lado de Santo André.

Surgia o Parque Capuava de Mauá e o Parque Capuava de Santo André.

O arruamento do Parque Capuava mauaense foi administrado por um homem de confiança de Alcantara Machado, Agnaldo Pereira Barbosa, empreiteiro que trabalhou no loteamento de Vila Prosperidade, também dos Alcântara Machado, que o chamou para lotear Capuava. Corriam os anos 30.

O brejo foi aterrado com carrocinhas puxados por burros. O Tamanduateí retificado. As primeiras ruas abertas, com a venda dos primeiros lotes e construção das primeiras casas, com tijolos de uma olaria criada no loteamento.

Industrialização - O desenvolvimento maior viria nos anos 50, com a construção da Refinaria de Capuava e o início do polo petroquímico e industrial que atraíram indústrias como a Fosfanil e Philips, que hoje já não estão em Capuava.

O polo também atrairia novas levas de moradores. É desta década de 50 que nasce o Parque Capuava de Santo André, datado de 1957, 20 anos depois do Parque Capuava de Mauá.

EM VÍDEO – Formação de Capuava está no Face Book da Memória e nas plataformas do Diário, dentro do projeto “Momento Memória”, criação do artista gráfico Paulo César Nunes, o Paulinho.

Semana que vem, as centenárias Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires, e Pedreira, em Rio Grande da Serra.

TRÊS VIZINHAS

Crédito da Vizinha 1 – Blog Mauá Memória

1 – Philips. Adquiriu um terreno de pouco mais de 100 mil metros quadrados em 1954. Ali construiu uma fábrica de lâmpadas e vidros: inaugurada em 1955. Já deixou Capuava

Crédito da Vizinha 2 – Acervo: Cecília Camargo

2 – Fosfanil – Companhia de Superfosfatos e Produtos Químicos. Ficava entre a Philips e a Recap. Não existe mais. Álbum guardado por Edson Bueno de Camargo, que foi químico na Fosfanil

Crédito da Vizinha 3 – Acervo: Adelino Faccioli

3 – Recap nos seus primórdios, inaugurada em 1954. Permanece em funcionamento. Começou como refinaria particular. Hoje faz parte do Sistema Petrobrás

Crédito da foto 4 – Acervo: Cecília Camargo

PRIMÓRDIOS. Estação Capuava em 1987, chamada de Guarda-Freios: nasce de uma parada inaugurada em 1920

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 8 de agosto de 1975 – Edição 2819

MANCHETE – Bairro Campestre ficará livre de fábricas poluidoras.

As indústrias Fosfer e Valparaíso, de Santo André, serão fechadas pela prefeitura nos próximos 30 ias, em decorrência do alto índice de poluição que têm causado à cidade.

MOVIMENTO SINDICAL – Metalúrgicos da linha Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra pleiteavam 15% de antecipação salarial.

MOVIMENTO ESTUDANTIL – Estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia, de São Caetano, param hoje (8-8-1975) em sinal de protesto pelo aumento de 48,5% das anuidades.

INDÚSTRIA – Saab-Scania anunciava para 1976 o caminhão LK-140, cuja produção seria iniciada no Brasil e na Suécia, simultaneamente.

Modelo do novo caminhão percorria o Brasil como demonstrações.

EM 8 DE AGOSTO DE...

1905 – Entravam em greve os 50 operários da fábrica de calçados de Elias Farhah, à Rua Florêncio de Abreu.

Buenos Aires, 8 – Os jornais aplaudiam o projeto que concedia uma subvenção aos paquetes (navios, vapores) que fizessem a viagem entre Buenos Aires e a Europa em 12 dias.

1940 - Em partida realizada no campo do Monte Alegre, o Juvenil do Corinthians de São Caetano vencia o Juvenil do Vitória por 2 a 1. Entre os corintianos, nomes de famílias antigas da cidade: Biagi, D''Agostini, Perrella, Dalcin, Crepaldi, Toniolo e Boava.

1970 - Realizada em São Caetano a primeira reunião do Conselho distrital do Lions Clube. Participam representantes do Estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais.

