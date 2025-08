Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (6)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Leão, proteja seu bem-estar! Pegue leve, evite sobrecarga e cuide da saúde. No trabalho, foco no que já estava programado. As vibrações animadas de Marte em Libra trazem dinamismo às suas relações amorosas e pessoais, revelando seu carisma e simpatia.

Cor: PRETO

Palpite: 31, 42, 24

A Lua brilha hoje, mas é preciso cautela com o dinheiro! Agir sabiamente pode prevenir gastos excessivos ou dívidas desnecessárias. Marte irá intensificar sua resiliência em busca da prosperidade. No amor, esteja preparado para possíveis decepções.

Cor: VERMELHO

Palpite: 46, 55, 37

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (6) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (6) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hoje a sua diplomacia será sua maior arma contra instabilidades. Cuidado com conflitos familiares e românticos - evite julgamentos rápidos. Antigas preocupações podem reaparecer, mas Marte em Libra traz energia, coragem e determinação para superar todos os obstáculos. Agora é a sua hora, vá em frente!

Cor: LILÁS

Palpite: 33, 05, 51

Hoje, o cenário astral pede calma e boa comunicação. Evite conflitos e leve as coisas de forma tranquila. Se necessário, se afaste e deixe indiferença falar mais alto. Cuide da sua saúde e não se envolva em tumultos amorosos. Marte em Libra acrescenta um toque de tensão: respire!

Cor: AMARELO

Palpite: 57, 03, 30