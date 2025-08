Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (6) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta quinta-feira (7) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Prepare-se para um dia agitado! Controle seus gastos e mantenha o foco nas responsabilidades para evitar complicação. Cuidado com conflitos no amor e o sentimento de posse. Boas notícias: as amizades e os contatinhos prometem animação, aproveite!

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 30, 48, 37

Procure ser mais tolerante com as diferenças e evite conflitos. Cuidado com as tensões amorosas ao meio-dia, mas se você está solteiro, esperem emoções intensas à noite. Com Marte destacando suas qualidades, você brilhará com popularidade e atração em sua vida social e amorosa.

Cor: ROSA

Palpite: 11, 20, 36

Atenção no trabalho e com a saúde no dia de hoje! Mantenha seus planos em sigilo para evitar conflitos. Espere boas novidades no amor, pois Marte em Libra promete fazer o seu coração disparar. Se solteiro, esteja aberto para conhecer alguém especial!

Cor: BRANCO

Palpite: 09, 29, 56

Separe bem trabalho e vida pessoal hoje! Fique atento a intrigas e foque no que realmente importa: suas atividades e deveres. Cuidado com as fofocas e use sua intuição para identificar quem realmente é confiável. À noite, seus instintos se aguçam e desafios serão superados. Mantenha-se forte e focado!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 02, 52, 25