Programação kids marca Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Ribeirão Pires contará com atividades gratuitas para as crianças no 20º Festival do Chocolate, do próximo domingo (10) ao dia 31. Para divertir o público infantil, estão na agenda shows e apresentações de teatro no Paço Municipal, sempre às 15h.

A estreia será com o Mundo Bita, animação que, com um apresentador de circo (de bigode laranja) e sua turma, conquistou o País com a música Fazendinha. Já no domingo seguinte (dia 17), quem sobe ao palco é o Show da Luna, para atrair a curiosidade de todos em torno da música e ciência.

No dia 24, o grupo Beatles para Crianças será o responsável por misturar, para um show interativo, contação de histórias, teatro e o instrumental dos rocks clássicos de uma das principais bandas de todos os tempos.

LEIA TAMBÉM:

Festival do Chocolate começa nesta sexta (8) em Ribeirão Pires; veja programação



Para completar, o Mundo de Kaboo finaliza a programação às crianças, no dia 31.

No estacionamento do Paço, enquanto ocorrem as atrações, um parque de diversões, com barraquinhas de comida – destaque para churros e espetinhos de morango e chocolate –, também promete fazer a felicidade da criançada.