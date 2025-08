Região entra em período de alerta para incêndios florestais

O início de agosto alerta para um período de maior risco de incêndios florestais, como o que ocorreu na tarde dessa terça-feira (5), na altura do quilômetro 22 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, mas contornado sem graves consequências.

A estiagem, com semanas sem chuva, juntamente com aumento da temperatura, favorece a proliferação do fogo. Os picos de ocorrências chegam no fim deste mês e início de setembro, de acordo com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André, Priscila de Oliveira.

“A vegetação está começando a secar agora. Faz 20 dias que não chove, aí as temperaturas começam a aumentar um pouco, provocando as queimadas. No momento está tranquilo, sem grandes ocorrências. Estamos preparados para o combate desde junho, quando começou a Operação Estiagem, que vai até o fim de setembro. Agora redobramos nossa atenção e intensificamos as ações educativas”, explicou Priscila.

A diretora da Defesa Civil de Santo André disse que serão realizadas campanhas, por meio de panfletos e conversas com a população, para conscientizar sobre o quanto pode ser perigoso queimar lixo ou soltar balões. “Não é só um foguinho, o ar está muito seco, pode vir o vento e levar, mesmo que esteja longe de uma área de vegetação. Treinamos as equipes de regiões com risco alto de incêndio, como os parques Guaraciaba e Pedroso, para combate de início de incêndio florestal”, revelou.

No incidente da Rodovia dos Imigrantes, que ocorreu no sentido São Paulo, a motivação não foi identificada.

A Defesa Civil de São Bernardo disse que monitora pontos de mata em toda extensão da margem das rodovias que cortam o município, como as rodovias Anchieta e Imigrantes. “O principal desafio é fazer com que a população tenha a consciência de não colocar fogo em lixo, não fazer queimada para limpar terrenos e não jogar pontas de cigarros nas rodovias”, informou.

A recomendação é que a população, ao menor sinal de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil do município (199).

(Colaborou Natasha Werneck)