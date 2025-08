Rodovia Imigrantes: incêndio atinge área de vegetação

Um incêndio em área de vegetação foi registrado na altura do km 22 da Rodovia dos Imigrantes, na pista sentido São Paulo, na tarde desta terça-feira (5).



Equipes da Ecovias, concessionária responsável pela via, foram acionadas e estão em deslocamento até o local com viaturas de inspeção e caminhão-pipa para conter as chamas. A operação conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, que acompanha a ocorrência e orienta o tráfego na região.



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, nem sobre impactos no trânsito. A concessionária orienta que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as instruções da sinalização e das autoridades.

*Matéria em atualização