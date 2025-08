Ciesp escolhe diretoria para o triênio 2026/2029

As quatro regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) escolheram suas diretorias para o período de 2026 a 2029. A eleição foi realizada na última segunda-feira.

Em Santo André, o Ciesp será comandado por Eduardo Mazurkyewistz, com Newton Porchia no cargo de 1º vice-diretor e Noberto Luiz Perrella como 2º vice-diretor.

Em São Bernardo, Mauro Miaguti foi reeleito como diretor-titular na chapa com os vices, Nelson Wagner Antonini e Jorge Alberto Corso. Em São Caetano, o diretor eleito foi Mauro Peres, com os vices Nelson Antonio Braido e Daniel Caramori. A regional de Diadema será comandada por José Adolfo Gazabin Simões, com os vices Edgar Pereira Cezar e Edson Aparecido Ribeiro Vasques.

Rafael Cervone foi reeleito para a presidência estadual do Ciesp, além também de ser sido reeleito primeiro vice-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Cervone e os dirigentes eleitos nas 38 diretorias regionais e quatro distritais cumprirão seu mandato em um momento histórico, quando o Ciesp completará seu primeiro centenário, em 28 de março de 2028. A nova gestão começará em janeiro do ano que vem.

“Estar na presidência do Ciesp em um momento tão crucial, rumo ao nosso centenário, é uma honra e uma grande responsabilidade. Acredito que minha reeleição representa a continuidade de um trabalho focado na inovação e na defesa intransigente dos interesses da indústria, garantindo que a entidade chegue aos 100 anos mais forte e representativa do que nunca”, disse Cervone.

(com Agências)

