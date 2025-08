Polícia na TV não é só violência, mas incapacidade também

Até se entende que o mundo não está fácil e o perigo se faz cada vez mais presente nas ruas e no cotidiano de todos, muito por causa das nossas leis frouxas e ultrapassadas, que em vez de coibir, servem de incentivo.

Não se deve jogar a poeira debaixo do tapete e nem deixar barato uma situação que se agrava e se escancara, mas vamos combinar e lembrar, especialmente às TVs, que a vida não se resume a apenas isso.

O que, tristemente, se observa é que essa violência o dia inteiro e mesmo em programas como Fantástico e Domingo Espetacular, está ultrapassando todos os limites que se entende por suportável.

Assim como também é necessário reconhecer que muito disso se deve à preguiça assumida de não saber criar ou produzir outras coisas.

Uma limitação que é igualmente escancarada, diante da incapacidade assumida de não mostrar nada diferente que troca de tiros, assaltos, roubos, sequestros, golpes variados e portas de cadeia, em tempo integral.

É uma carga muito intensa. Para aguentar, coitado, o telespectador precisa de muito sangue frio.

LEIA TAMBÉM:

'Um Dia Daqueles' já está disponível na HBO Max

TV TUDO

44 anos

Nesse mês de aniversário do SBT, também vai voltar a vinheta ‘Quem Procura Acha Aqui’. O elenco todo está gravando. Até os direitos da música foram readquiridos.

Aluga-se

Diante da sua ociosidade, com as portas fechadas desde as últimas gravações do Hora do Faro, o Teatro Record poderá ser alugado por terceiros. Aliás, já está colocado à disposição de possíveis interessados.

E tem mais

Renata Alves e Celso Zucatelli foram obrigados a desocupar os camarins que vinham utilizando, próximos ao estúdio do Hoje em Dia. Toda aquela área, após necessárias reformas, será disponibilizada para a RecordNews.

Bem na frente

Tem chão ainda, mas a Globo está bem adiantada na pré-produção de Coração Acelerado, de Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, para a faixa das 19h. O seu elenco está quase todo escalado, especialmente quanto aos papéis principais.

Novela rural

Coração Acelerado vai ser contada a partir de uma cidade fictícia, no coração do Brasil. E há, por isso, o desejo de contar com a participação de algumas das principais atrações da música sertaneja. Já existem nomes sendo pensados.

Nova temporada

Marcus Montenegro, fundador da Montenegro Talents, uma das maiores empresas de agenciamento artístico do País e percursor da campanha ‘Eu quero veteranos na TV’, lança nesta quinta-feira, via YouTube, a nova temporada do podcast Ser Artista. Ana Beatriz Nogueira vai abrir os trabalhos.

Nada muda

Sobre as manhãs da Globo, Encontro e Mais Você, já existe a decisão de que não haverá qualquer alteração em 2026. Os dois programas vão seguir normalmente, com as suas mesmas e respectivas apresentadoras.

Humor

Começa a andar o novo projeto de humor que vai reunir Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck no Grupo Globo. E.T.: Edu e Tatá. Este é o título escolhido para o programa.

Vale registro

Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores autores de novelas do País, conferiu apresentação do espetáculo Chatô e os Diários Associados – 100 anos de uma Paixão, em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo. O elenco reúne Stepan Nercessian, Claudio Lins, Sylvia Massari, Aline Serra, Patrícia França, entre outros.