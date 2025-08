Mauá lidera geração de empregos no Grande ABC em junho

Mauá se destacou no cenário econômico regional ao encerrar o mês de junho com saldo positivo de 407 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram 3.397 admissões contra 2.990 desligamentos, desempenho que colocou a cidade na liderança da geração de empregos formais no Grande ABC.



Na sequência do ranking estão São Bernardo (347 vagas), São Caetano (322), Santo André (131), Diadema (58) e Ribeirão Pires (26). Já Rio Grande da Serra registrou saldo negativo de 25 vagas.



De janeiro a junho, Mauá acumula 2.715 novos empregos formais, o que representa um aumento expressivo de 3.600% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o saldo havia sido de 11 vagas. Este também foi o sexto mês consecutivo em que o município encerra o período com saldo positivo, evidenciando consistência na geração de oportunidades.



Para o prefeito Marcelo Oliveira (PT), o resultado é fruto direto de políticas públicas combinadas de fomento econômico. “Temos trabalhado para criar um ambiente propício aos negócios, fortalecendo o diálogo com os empresários, oferecendo qualificação profissional gratuita, incentivando a formalização, ampliando nossa equipe de captação de vagas, entre várias outras ações", destacou.

O setor de serviços foi o maior gerador de oportunidades no mês de junho em Mauá, com 175 vagas (1.343 admissões e 1.168 desligamentos). A construção civil veio em seguida, com 97 novas vagas (433 admissões e 336 desligamentos), e a indústria completou o pódio com 95 postos (703 admissões e 608 desligamentos).



De acordo com o Caged, Mauá tem estoque de 75.699 trabalhadores com carteira assinada. O Brasil criou em junho 166.621 empregos formais. No mês, foram 2.139.182 contratações contra 1.972.561 desligamentos.