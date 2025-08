Universidade da Terceira Idade inicia aulas com 120 novos alunos

O segundo semestre de 2025 começou para os 120 novos alunos da UniMais (Universidade Aberta da Terceira Idade de São Caetano), que participaram da Aula Magna nesta terça-feira (5), no Campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A iniciativa da Prefeitura é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), e a USCS.



Adriana Berringer, secretária da Saúde, falou da importância do programa voltado à Terceira Idade. “A UniMais está inserida nos programas da Secretaria da Saúde, com o objetivo de promover maior qualidade de vida para a melhor idade. Todo o curso é pensado para desenvolver o melhor de cada um e garantir que os nossos idosos vivam cada vez mais e melhor”, comentou.



Com duração de dois anos, o curso é estruturado a partir dos quatro pilares do envelhecimento ativo: Saúde, Participação Social, Segurança/Proteção e Aprendizagem ao Longo da Vida. A grade curricular visa estimular funções cognitivas e emocionais, como linguagem, memória, atenção, percepção e interação social.

Para a coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini, a oportunidade oferecida vai além do conhecimento adquirido pelos alunos. “Muitos podem ter formação acadêmica em outras áreas, mas o que a UniMais proporciona é indescritível. Vocês estarão em contato com assuntos sobre saúde, atualidades, direitos, cultura e tecnologia, que poderão ser compartilhados com toda a família”, finaliza.



Programa

A UniMais é uma oportunidade de convivência, diversão e aprendizagem, sem requisitos referentes a graus de escolaridade anteriores. O intuito é contribuir para que os alunos possam adquirir melhores condições de saúde, assegurando o acesso a atividades artísticas e culturais, e incentivando a pesquisa sobre temas relevantes para que tenham ainda mais qualidade de vida na terceira idade.

O programa é voltado para moradores de São Caetano do Sul com idade superior a 50 anos. Criada em 2007, a UniMais já recebeu mais de 3 mil alunos.