BTS nega rumores sobre colaboração em álbum póstumo de Michael Jackson

A empresa sul-coreana Hybe, responsável pelo grupo BTS, negou os rumores sobre uma possível colaboração entre o grupo e o falecido Michael Jackson, conhecido como Rei do Pop. O comunicado foi publicado em coreano e inglês na conta oficial do grupo na plataforma X, antigo Twitter.

“As notícias sobre o BTS gravando no Grouse Lodge Studio, na Irlanda, e participando do álbum em tributo a Michael Jackson não são verdadeiras”, afirmou a empresa.

Os rumores começaram após o jornal The Irish Sun divulgar uma entrevista com Paddy Dunning, proprietário do estúdio Grouse Lodge, na Irlanda. Segundo ele, o BTS teria gravado uma faixa para um álbum tributo com músicas inéditas deixadas por Jackson em 2006.

Dunning também afirmou que, no ano passado, o grupo sul-coreano esteve no estúdio onde Michael viveu por cerca de cinco meses com a família, em uma propriedade isolada no país.

Ainda segundo o empresário, algumas músicas compostas durante a estadia do astro na Irlanda estavam sendo finalizadas por diversos artistas internacionais para um futuro lançamento. Ele também mencionou um documentário em produção sobre a passagem de Jackson pelo país e disse ter recebido aprovação do espólio do cantor para o projeto.

As declarações foram o suficiente para deixar os fãs e a internet em polvorosa com a possibilidade de uma colaboração inédita entre o grupo de K-pop e o ícone da música pop mundial.

Comunicado da Hybe negando os rumores

“Gostaríamos de comentar sobre recentes reportagens da mídia a respeito da suposta participação do BTS em um álbum tributo a Michael Jackson.





O BTS nunca visitou o Grouse Lodge Studio, na Irlanda, nem participou de qualquer sessão de gravação nesse local para o projeto mencionado. O grupo não está envolvido no álbum tributo de nenhuma forma.





Estamos tomando as medidas apropriadas para impedir a disseminação de informações imprecisas.





Expressamos nossa sincera gratidão aos fãs por demonstrarem apoio contínuo ao BTS.

Permanecemos totalmente comprometidos em apoiar os artistas e seus esforços.





Obrigado.”