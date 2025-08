BTS grava música inédita de Michael Jackson para álbum tributo

Uma colaboração inesperada está prestes a acontecer entre o passado e o presente do gênero Pop. O BTS gravou uma música inédita composta por Michael Jackson em 2006, segundo revelou Paddy Dunning, proprietário do estúdio Grouse Lodge, na Irlanda. A faixa fará parte de um álbum póstumo em homenagem ao Rei do Pop.

De acordo com Dunning, as gravações aconteceram no ano passado, quando os integrantes do grupo sul-coreano estiveram no estúdio onde Jackson viveu por cerca de cinco meses com a família, hospedado em uma propriedade isolada adaptada como estúdio.

Foi ali, longe dos holofotes, que o Rei do Pop criou material inédito com a intenção de marcar um retorno à música. No entanto, o projeto acabou sendo engavetado após sua saída da Irlanda e, três anos depois, Michael faleceu, aos 50 anos, em Los Angeles.

Agora, quase duas décadas depois, essas composições ganham uma nova chance de serem ouvidas pelo mundo. “Michael começou algo aqui que o mundo precisa conhecer. Essa é a nossa missão agora: dar voz ao que ficou guardado por tanto tempo”, declarou Dunning ao jornal The Irish Sun.

Segundo o produtor, o álbum contará com cerca de dez músicas inéditas e cada uma delas será interpretada por um artista diferente. A seleção contará com nomes contemporâneos da música, que darão voz às composições deixadas por Michael e seus colaboradores mais próximos. O projeto tem aval oficial do espólio do cantor e será acompanhado por um documentário que explora o período criativo do astro na Irlanda.

Embora o BTS, composto por sete membros, ainda não tenha se pronunciado oficialmente, a colaboração entre os ídolos sul-coreanos e o eterno Rei do Pop já movimenta fãs nas redes sociais.

