Após hiato de três anos, BTS anuncia álbum novo e turnê para 2026

O BTS anunciou nesta terça-feira (1°) seu retorno como grupo após cumprir o período de serviço militar obrigatório na Coréia do Sul. A notícia foi divulgada em uma transmissão ao vivo no aplicativo Weverse e registrou 7 milhões de espectadores.

Esse será o maior projeto oficial do grupo, também conhecido como Bangtan Boys, após a pausa dos sete integrantes para cumprir as exigências do país sul-coreano. Além do retorno, eles também anunciaram o lançamento de um álbum novo e de uma turnê mundial previstos para a primavera de 2026. Ainda não há detalhes oficiais dos locais.

O BTS, que debutou em 2013, se consolidou como um dos maiores nomes da música global, colecionando recordes de vendas, premiações e uma base de fãs, nomeadas como Army, em todo o mundo. O grupo é composto por Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin, Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin, Kim Taehyung (V) e Jeon Jungkook.

