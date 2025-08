Veja a charge do 'Diário' para o dia 5 de agosto de 2025

O Grande ABC gerou 1.266 vagas de emprego com carteira assinada em junho, totalizando 16.274 postos nos seis primeiros meses do ano. O número é 34% menor que as 1.959 registradas no mesmo mês de 2024. A contagem semestral é 28,18% inferior a igual período do ano passado. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

LEIA MAIS:

Grande ABC gera 1.266 vagas de trabalho em junho