Bairro Mauá recebe conjunto educacional

A Prefeitura de São Caetano entregou ontem, segunda-feira (4), o Complexo Educacional Emei Carmela Galati e Emef Santina Lorenzini Auricchio, localizado na Rua Justino Paixão, 367, no bairro Mauá. O espaço vai abrigar alunos do ensino fundamental e alunos do ensino infantil.

Neste primeiro momento, apenas os alunos do ensino fundamental vão frequentar o espaço. “Os alunos do Elvira estavam frequentando a USCS enquanto aguardavam a inauguração dessa escola, agora os 400 alunos do Elvira vêm pra cá, uma escola de fundamental 1 integral que tem capacidade para 450 alunos. Já na escola da educação infantil, nós vamos abrir as matrículas em novembro deste ano, para que em fevereiro de 2026 ela inicie as aulas do infantil”, afirma o secretário da educação de São Caetano, Fabiano Augusto João.

Serão ofertadas 600 vagas em tempo integral, sendo 450 para o ensino fundamental e 150 para a educação infantil. A estrutura foi construída no terreno onde funcionava o antigo Centro Municipal de Tênis e ocupa uma área total de 4.671,20 m², distribuída em três blocos. O bloco B abrigará a educação infantil nos três primeiros andares, enquanto o ensino fundamental ocupará os andares superiores desse bloco e todo o bloco A. Já o bloco C será destinado a atividades esportivas e culturais.

O espaço também será integrado ao Smart Sanca (sistema de monitoramento de segurança). “Nós vamos conectar as câmeras da escola ao Smart Sanca, temos também o botão do pânico, com o qual funcionários autorizados poderão acionar a central pelo celular caso ocorra alguma questão de emergência médica ou de segurança”, explica o prefeito Tite Campanella (PL).

O complexo educacional estava previsto para ser concluído ainda no mandato do ex-prefeito, José Auricchio Júnior (PSD), entretanto, Auricchio entregou o espaço com obras inacabadas, inclusive sem cozinha e refeitório e quadras esportivas. Na ocasião, o terceiro bloco do projeto arquitetônico, que compreende o teatro, a quadra poliesportiva e salas para atividades artísticas e culturais, ainda não havia sido finalizado.

