Alunos do pós-balsa iniciam formação em turismo ambiental

Alunos do pós-balsa, no Riacho Grande, em São Bernardo, vão iniciar na próxima semana o curso gratuito de condutor de turismo em unidade de conservação ambiental. No total, participam da iniciativa 21 estudantes da E.E. (Escola Estadual) Omar Donato Bassani, localizada no bairro Tatetos, e quatro jovens indígenas que vivem nas aldeias do distrito. A iniciativa do governo federal é promovida no município por meio da UFABC (Universidade Federal do ABC), com apoio da Prefeitura - na edição do ano passado não teve adesão da administração municipal.

Além dos participantes do Tatetos, 231 pessoas de São Bernardo e outras 669 de Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires se inscreveram nos cursos disponíveis do Programa Manuel Querino, iniciativa de qualificação social e profissional. Ao todo, o projeto ofertou 2.800 vagas neste semestre para as sete cidades da região, sendo que 1.900 ainda estão disponíveis para cursos nas áreas de auxiliar de geoprocessamento, auxiliar de eletricista - energias renováveis, turismo cultural e turismo ambiental. As inscrições são realizadas pelo site da UFABC (https://inova.ufabc.edu.br/) até terça-feira (5).

A formação é destinada a jovens de 16 e 29 anos, moradores do Grande ABC. Cada estudante que participar de um dos cursos, que possui duração de três meses, receberá um auxílio mensal de R$ 200 para transporte e alimentação. Desde o ano passado, 600 participantes concluíram a qualificação profissional na região. O programa nacional foi instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que destinou R$ 12 milhões para o projeto da UFABC.

O coordenador geral do programa na universidade, Ricardo Hideo Taniwaki, explicou que foi realizado um estudo de mercado na região, em parceria com o Consórcio Internacional do Grande ABC, para identificar quais áreas possuem déficits de profissionais. “A partir desse levantamento, ofertamos os cursos para poder qualificar a mão de obra local. É uma oportunidade ímpar, considerando que a UFABC está listada entre as melhores universidades do mundo, e estamos levando essas formações de graça para os alunos. Esperamos que o interesse dos jovens cresça e que a gente consiga formar os 3.700 alunos previstos no projeto”, disse Taniwaki.

São Bernardo

Para celebrar a adesão do município ao projeto, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) realizou uma cerimônia na tarde desta segunda-feira (4), no salão nobre do prédio do Paço, com 11 alunos do pós-balsa e autoridades municipais. “A administração que não adere à iniciativa acaba não participando e quem perde são os alunos, como aconteceu nos anos anteriores. Antes, a Prefeitura não tinha diálogo com a UFABC ou até mesmo com o governo federal por conta de partido político. Tudo que tiver, em qualquer lugar do Brasil, que seja bom para a minha cidade, iremos fazer parceria”, destacou Lima.

A secretária de Cultura, Samara Dinis, falou sobre a possibilidade dos jovens atuarem como agentes de turismo no pós-balsa. “O prefeito sempre falou sobre a valorização turística do Riacho Grande, então, porque não começar formando os jovens para, quem sabe, daqui a uns anos eles começarem a atuar nessa região e participarem ativamente da transformação do espaço”, pontuou.

O estudante Adriano Alves Souza, 16 anos, um dos selecionados para o curso de turismo ambiental e celebrou a oportunidade. “É uma chance muito valiosa para o nosso futuro, vou agarrar com toda força e aproveitar o máximo possível. Me sinto motivado e acolhido, pois sei o quanto é difícil ter algo desse nível para os jovens do pós-balsa”, falou Souza.