Incêndio em árvore centenária dura ao menos três dias

Uma árvore centenária, localizada na esquina das ruas Paulo Setúbal e Distrito Federal, no bairro Santa Terezinha, em Santo André, está pegando fogo desde a semana passada. Moradores relatam que o incêndio começou após um queimarem um colchão no local e estão com medo das chamas chegarem na fiação elétrica.



Segundo o motorista Eurico Pavani Patini (foto), 71 anos, o incêndio da árvore ocorre desde quarta-feira (30). “Os bombeiros já vieram várias vezes, apagam o fogo, mas ele volta a surgir. O tronco do meio já queimou completamente, não há mais nada para queimar ali, e há risco de ele cair, podendo atingir a minha casa. Ainda há brasas, e o fogo sempre volta”, descreve.



Também moradora do bairro, a gestora cultural Sandra Cristina Furlaneto, 48, diz que a árvore está queimando desde sexta-feira (1) e alerta sobre os riscos de ocorrer um grave acidente. “A árvore vai cair em um fio de alta tensão e vamos ficar vários dias sem energia. Não vamos conseguir salvar a árvore. Uma parte sabemos que não vai dar mesmo, ela está toda queimada, e fumaça está difícil de respirar”, afirma.

Ao Diário, o Corpo de Bombeiros confirmou três chamados no domingo (3). (colaborou Denis Maciel)

